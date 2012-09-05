Сенсацией стала новость о назначении Pirelli шинным монополистом в WRC в 2008-2010 годах. Итальянцы, несколько месяцев назад объявившие было о своем уходе из чемпионата мира, неожиданно выиграли тендер у Michelin/BFGoodrich, чей успех до последнего момента не вызывал сомнений...

Согласно подписанному контракту с Международной автомобильной федерацией, Pirelli в течение трех лет будет единоличным поставщиком шин для всех участников серии, выступающих на полноприводной технике. Официальная версия гласит, что итальянцы выиграли конкурс благодаря предложенной ими всемирной программе поиска и поддержки молодых талантов.

А вот по словам потерпевших поражение, эпохальное решение FIA было продиктовано причинами, не имеющими ничего общего со спортом. Нетрудно догадаться, что это замаскированное обвинение федерации в выживании компании Michelin из автоспорта — достаточно вспомнить шинные скандалы в Формуле-1 последних лет, завершившиеся уходом французов.