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Семейство Nissan
25 Сентября 2019
Теги: авто

По итогам 1998 года Nissan оставалась седьмой компанией мира с годовым объемом производства 2433 тыс. автомобилей. Общее производство легковых машин в Северной Америке составило 485,5 тыс., а в Европе - 280,6 тыс. единиц.

В 1999 году модельный ряд Nissan для Европы и США включал 14 семейств автомобилей различного класса. Часть из них импортировалась из Японии (модели Aimera, Patrol GR, Maxima и др.).

Micra

В европейском размерном классе В марку Nissan представляет семейство Micra. Модель была разработана в Европейском технологическом центре компании, выпускается на английском заводеной и активной безопасности. Достаточно просторный салон рассчитан на высокорослых европейцев.

Поперечно расположенные силовые агрегаты включают в себя 1,0- и 1,3-литровые 16-клапанные двигатели мощностью 55 и 75 л.с., работающие не только с механической коробкой, но и с автоматической механической бесступенчатой передачей CVT. Кроме того, предлагается и обычный 4-ступенчатый «автомат». Есть и 1,5-литровый дизель производства Peugeot-Citroen. Он устанавливается на автомобили для Франции и Бельгии. В этих странах популярны дизельные машины даже такого класса.

 


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