Успех серии воодушевил фирму, и в прошлом году стартовала новая гамма магистральных машин, EuroTech. Euro — поскольку дизайн грузовиков почти не отличается от «младших братьев» EuroCargo, a Tech, скорее всего, дань предшественнику. Впервые представленный на прошлогоднем шоу грузовиков в Ганновере, EuroTech стремительно завоевал рынок, а вместе с ним и титул Грузовик года 93.

Кабины EuroCargo выпускаются в трех исполнениях (короткая, длинная и со спальным местом над кабиной). У EuroTech этот перечень шире: короткая низкая, короткая со спальным местом над кабиной, длинная низкая и длинная полувысо- кая. Впрочем, понятие «низкая» относительно, поскольку 1620 мм, согласитесь, весьма неплохо для грузовика. Пластмассы, которых и раньше было немало в конструкции кабин IVECO, теперь доминируют. Из них выполнены и интегральный бампер с крыльями, куда как бы врезаны фары и подножки, и многие детали интерьера.

Семейство EuroCargo оснащается четырьмя вариантами шестицилиндровых дизелей: 5,8-литровый мощностью 143 л. с. (малый турбонаддув), 177 л. с. с турбонаддувом, 227 л. с. и 7,7-литровый 266-сильный (оба последних двигателя имеют турбонаддув с промежуточным охлаждением). В конструкции наиболее интересны поршни из алюминиевого сплава, где верхнее компрессионное кольцо максимально приближено к днищу. Это улучшает процесс сгорания и снижает количество вредных выбросов — 7,7-литровый дизель уже полностью отвечает жестким общеевропейским экологическим нормам Euro 1, которые вводятся лишь в октябре этого года. Двигатели EuroTech тоже шестицилиндровые, но, разумеется, мощнее, 345 и 375 л. с. для 9,5-литрового варианта, 420 л. с. для 13,8-литрового и при этом все соответствуют Euro 1.

С коробкой передач конструкторы не стали экспериментировать: электроника, позволяющая двигать рычаг двумя пальцами, как на грузовых Mercedes-Benz, весьма удобна, но стоит недешево. Поэтому переключение производится традиционно, а число передач таково — у EuroCargo 5, 6 или 9 плюс задний ход (конструкция IVECO/Eaton), у EuroTech 12 + 3 (коробка Eaton) либо 16 + 2 (ZF). Правда, испытатели из германского журнала Lastauto Omnibus, проводившие тест EuroCargo, отмечали одну неприятную особенность. Шаг между третьей-четвертой и четвертой-пятой передачами слишком велик, поэтому, чтобы при переключении не упали обороты дизеля, его надо сперва раскрутить за предел зеленой шкалы тахометра.