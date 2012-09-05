Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Семейство EuroCargo




Семейство EuroCargo
13 Января 2017
Теги: авто

Успех серии воодушевил фирму, и в прошлом году стартовала новая гамма магистральных машин, EuroTech. Euro — поскольку дизайн грузовиков почти не отличается от «младших братьев» EuroCargo, a Tech, скорее всего, дань предшественнику. Впервые представленный на прошлогоднем шоу грузовиков в Ганновере, EuroTech стремительно завоевал рынок, а вместе с ним и титул Грузовик года 93.

Кабины EuroCargo выпускаются в трех исполнениях (короткая, длинная и со спальным местом над кабиной). У EuroTech этот перечень шире: короткая низкая, короткая со спальным местом над кабиной, длинная низкая и длинная полувысо- кая. Впрочем, понятие «низкая» относительно, поскольку 1620 мм, согласитесь, весьма неплохо для грузовика. Пластмассы, которых и раньше было немало в конструкции кабин IVECO, теперь доминируют. Из них выполнены и интегральный бампер с крыльями, куда как бы врезаны фары и подножки, и многие детали интерьера.

Семейство EuroCargo оснащается четырьмя вариантами шестицилиндровых дизелей: 5,8-литровый мощностью 143 л. с. (малый турбонаддув), 177 л. с. с турбонаддувом, 227 л. с. и 7,7-литровый 266-сильный (оба последних двигателя имеют турбонаддув с промежуточным охлаждением). В конструкции наиболее интересны поршни из алюминиевого сплава, где верхнее компрессионное кольцо максимально приближено к днищу. Это улучшает процесс сгорания и снижает количество вредных выбросов — 7,7-литровый дизель уже полностью отвечает жестким общеевропейским экологическим нормам Euro 1, которые вводятся лишь в октябре этого года. Двигатели EuroTech тоже шестицилиндровые, но, разумеется, мощнее, 345 и 375 л. с. для 9,5-литрового варианта, 420 л. с. для 13,8-литрового и при этом все соответствуют Euro 1.

С коробкой передач конструкторы не стали экспериментировать: электроника, позволяющая двигать рычаг двумя пальцами, как на грузовых Mercedes-Benz, весьма удобна, но стоит недешево. Поэтому переключение производится традиционно, а число передач таково — у EuroCargo 5, 6 или 9 плюс задний ход (конструкция IVECO/Eaton), у EuroTech 12 + 3 (коробка Eaton) либо 16 + 2 (ZF). Правда, испытатели из германского журнала Lastauto Omnibus, проводившие тест EuroCargo, отмечали одну неприятную особенность. Шаг между третьей-четвертой и четвертой-пятой передачами слишком велик, поэтому, чтобы при переключении не упали обороты дизеля, его надо сперва раскрутить за предел зеленой шкалы тахометра.


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Плюсы и минусы дизельных двига... - . (+43)
Дизельные двигатели - плюсы и ... - . (+40)
Бразилия хороша для бразильцев... - . (+59)
Традиционным коньком Volvo явл... - . (+65)
Ижевские автосалоны... - . (+65)
Автомобильные радиостанции Ala... - . (+64)
Автомобильные радиостанции... - . (+50)
Си-Би: выбор аппаратуры... - . (+78)
Все по правилам - . (+85)
Dodge Daytona - . (+91)
Кнопки и индикаторы... - . (+77)
Neon! Не он - . (+90)
Выбор аппаратуры в автомобиль... - . (+67)
Citizens Band - . (+61)
Иркутские онлайн-автомагазины... - . (+91)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке