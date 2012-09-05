Что нужно делать родителям в рамках сексуального просвещение? Когда его начинать? И как? На эту тему написано множество книг, есть множество сайтов, таких как порно дойки, нужно только смотреть их, а не пускать все на самотек. Родители должны помнить аксиому: если вы не берете на себя труд проосвещения ребенка, то эту «нишу» заполнят друзья, подруги, «добрые дяди» и тети, масс-медиа. Но эти «просветители» навяжут вашему ребенку свое понимание о сексуальной жизни. Желаете вы этого? Если не желаете, то делайте так, чтобы ваша сексуальная жизнь опережала общественное и защищало его от суррогата, который будет навязываться вашему ребенку.

Ребенок должно быть вовремя информирован о сексуальной жизни взрослых, о проблемах в этой области: в том числе педофилия, садизм, девиация, ЗППП. В определенный период жизни подростка нужно информировать о законодательстве в области полов, этике и морали, контрацептивах. Многие родители рассуждают так: наша дочь занимается спортом, она отвлечена от улицы, поэтому ей не нужно сексуальное просвещение. И они глубоко ошибаются. Дочь в любой момент может попасть в ситуацию, которую ей не знакома, и она не сможет найти правильного решения. Она же не ходит на привязки у родителей, как собачка; очевидно, уже с 10 лет дети имеют какую-то свободу, которая все время увеличивается.



С возрастанием свободы нужно возрастать степень информированности ребёнка. И надо сексуально просвещать всех детей, вне зависимости от его сексуальной восприимчивость: от нимфеток до «синих чулков». Начинать сексуальное просвещение нужно буквально с 5 лет. Сначала это ответы на вопросы «откуда я произошел», «чем отличается папа от мамы» и т.д. Потом - биология пола, зачатие, рождение, личная гигиена, опасности, заболевания, предохранение, законодательство, этика и мораль. К годам 12-15 (в зависимости от развитости) современный подросток должно уже знать все о сексуальных делах человека. И не стесняться говорить с собственным ребенком на эти темы, это не скромность, а обыкновенное ханжество. Иногда родители не стесняются заниматься сексом при детях, а вот поговорить на темы секса - стесняются. Уповать на школьный секспросвет не стоит. Во-первых, ведь там он не всегда осуществляется специалистами (специалистов не хватает, поэтому часто этим занимаются неподготовленные люди). Во-вторых, в школе сексуальное просвещение проводят скопом, одновременно и однозначно.

