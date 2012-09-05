Рама автомобиля состоит из двух лонжеронов, а также нескольких поперечин, одна из которых обычно имеет Х-образную форму. Лонжероны имеют швеллерное сечение, которое часто на некоторой длине переходит в коробчатое или усиливается введением внутрь меньшего швеллера. Лонжероны устанавливаются всегда полками внутрь. Высота швеллерного сечения лонжеронов уменьшается по концам, но часть лонжерона, расположенная непосредственно под кузовом, обычно имеет постоянную высоту сечения. Типичная рама легкового автомобиля, имеющего независимую подвеску передних колёс на винтовых рессорах. Характерной для этой рамы является большая высота Х-образной поперечины в средней частей, где она образует проход для карданного вала.

Для возможности поворота управляемых колёс рамы автомобилей должны сужаться в передней части. В задней части они должны быть шире, так как продольные брусья кузова обычно крепятся к кронштейнам, приклёпанным к внешним поверхностям лонжеронов, а кузов изготовляется настолько широким, насколько позволяют задние колеса. Прямые рамы с параллельными лонжеронами просты в изготовлении и обычно применяются для грузовиков. Ширина переднего конца рамы легковых автомобилей составляет 800—900 мм, причём этот размер определяется колеёй передних колёс, диаметром последних и наибольшим углом отклонения колёс при повороте. Интересуетесь криптовалютой? Тут Clickchain вы найдете самую актуальную информацию.

Ширина рам легковых автомобилей в задней части составляет 1200—1270 мм. Ширина рам грузовиков стандартизована Американским обществом автомобильных инженеров (БАЕ) и составляет 864 мм. Грузовые автомобили выпускаются с различной базой, от величины которой, естественно, зависит и длина рамы.