Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Сечения элементов рамы




Сечения элементов рамы
24 Марта 2018
Теги: авто

Рама автомобиля состоит из двух лонжеронов, а также нескольких поперечин, одна из которых обычно имеет Х-образную форму. Лонжероны имеют швеллерное сечение, которое часто на некоторой длине переходит в коробчатое или усиливается введением внутрь меньшего швеллера. Лонжероны устанавливаются всегда полками внутрь. Высота швеллерного сечения лонжеронов уменьшается по концам, но часть лонжерона, расположенная непосредственно под кузовом, обычно имеет постоянную высоту сечения. Типичная рама легкового автомобиля, имеющего независимую подвеску передних колёс на винтовых рессорах. Характерной для этой рамы является большая высота Х-образной поперечины в средней частей, где она образует проход для карданного вала.

Для возможности поворота управляемых колёс рамы автомобилей должны сужаться в передней части. В задней части они должны быть шире, так как продольные брусья кузова обычно крепятся к кронштейнам, приклёпанным к внешним поверхностям лонжеронов, а кузов изготовляется настолько широким, насколько позволяют задние колеса. Прямые рамы с параллельными лонжеронами просты в изготовлении и обычно применяются для грузовиков. Ширина переднего конца рамы легковых автомобилей составляет 800—900 мм, причём этот размер определяется колеёй передних колёс, диаметром последних и наибольшим углом отклонения колёс при повороте. Интересуетесь криптовалютой? Тут Clickchain вы найдете самую актуальную информацию.

Ширина рам легковых автомобилей в задней части составляет 1200—1270 мм. Ширина рам грузовиков стандартизована Американским обществом автомобильных инженеров (БАЕ) и составляет 864 мм. Грузовые автомобили выпускаются с различной базой, от величины которой, естественно, зависит и длина рамы.

.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Рамы и кронштейны... - . (+34)
Покупка комплекта колес для Ау... - . (+56)
Эволюция развития... - . (+50)
Подлинность запчастей в продаж... - . (+59)
Где купить запчасти для ремонт... - . (+59)
Материалы для изготовления рам... - . (+48)
Рама автомобиля - . (+69)
Эквиваленты подъёма и разгона... - . (+80)
Безрамные автобусы... - . (+84)
Рулевой механизм... - . (+125)
Расположение сиденья водителя... - . (+116)
Битые авто - . (+118)
Выбор дополнительного оборудов... - . (+119)
Автомобиль с задним расположен... - . (+94)
Покупка автомобиля на вторично... - . (+158)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке