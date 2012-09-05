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Сечения балки
7 Апреля 2018
Теги: авто

Почти все балки передних осей представляют поковки двутаврового сечения. Когда автомобили производились в небольших количествах, балки передних осей иногда отливались из стали или из ковкого чугуна. Прежде некоторые модели легковых автомобилей имели трубчатые передние оси. Для этой цели применялись авиационные трубы из хромомолибденовой стали, а такие оси имели меньший вес, чем равнопрочные оси двутаврового сечения. Толщина стенки труб обычно составляла 3—4 мм, и к ним были приклёпаны подушки рессор. Головки поворотных кулаков (наконечники балки) были прикреплены к концам трубы заклёпками или пайкой твёрдым припоем.

После термообработки труба имеет предел упругости 12 500 кг)см2, а наибольшее допустимое напряжение при статической нагрузке может достигать 2100 кг!см2. Основным препятствием к применению трубчатой оси в массовом производстве является её большая стоимость по сравнению со штампованной осью.

Штампованные оси двутаврового сечения изготовляются из среднеуглеродистой стали марок 1035—1040 по SAE. Эти стали после термической обработки имеют предел упругости 4000— 5500 кг/см2. При проектировании балок передних осей из этого материала для быстроходных легковых автомобилей может быть допущено напряжение 850 кг/см2, для грузовиков, предназначенных для работы на усовершенствованных дорогах, — 1400 кг[см2 и для грузовиков повышенной проходимости— 1050 кг/см2. Напряжение подсчитывается при статической нагрузке на колесо, соответствующей весу автомобиля с пассажирами в кузове или с полной нагрузкой на платформе.


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тут были комменты. RIP!






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