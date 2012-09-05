Если вы зарегистрировали ИП, вас точно должен интересовать вопрос относительно того, как выгодно открыть счет для ИП. Да, открытие счета в этом случае не является обязанностью, которую регулирует закон. Он необходим только в случае использования кассы или сотрудничества с юридическими лицами.

Тем не менее, большая часть предпринимателей отправляется в банк: счет позволяет упростить не только оплату налогов, но и коммуналки. Вот только вопрос – какой банк выбрать? Давайте разбираться, полагаясь на наши советы из статьи.





Секреты выбора банка

У большинства банков представлена такая услуга, как бесплатное открытие расчетного счета. Но в таком случае не редкость – необходимость внесения ощутимой суммы при его закрытии. По этой причине важно уточнить данный момент.

Если у вас в планах только сотрудничество с компаниями из нашей страны, то достаточно будет счета в белорусских рублях. А вот для работы с иностранными контрагентами потребуется открытие счета в иностранной валюте.

Перед тем, как пойти в банк, изучите тарифные планы на проведение действий ИП на регулярной основе. Вопрос касается:

Клиент-банка и интернет-банкинга.

Снятия налички.

Внесения финансов.

Денежных переводов.

Перевода валюты.

Стоит сказать, что большинство банков за перечисленные действия взимают комиссию в несколько процентов.





Что такое карточка оттиска подписей?

Перед тем, как открыть счет, необходимо установить, у кого будет право подписи финансовой документации. Как правило, в число таких людей входят:

Директор (учредитель) и главный бухгалтер. В банк предоставляется копия договора, указывающего на то, что человек был принят на должность бухгалтера.

Нанятый руководитель. Если он отвечает за бухгалтерию, то в банк отправляется копия трудового договора.

Аутсорсер. Если бухгалтерский и налоговый учет передан на аутсорсинг, то в банк предоставляется договор, который вы заключили с бухгалтерской организацией.

После того, как вы подпишите договор, для вас подготовят персональную карту, на которой будут оттиски лиц, которым вы передаете полномочия на подписание финансовых документов. Если кто-то из заявленных людей будет уволен, то такую карточку придется перезапускать.





Выводы

Банки предоставляют для ИП целые пакеты услуг. И для предпринимателей это удобно, так как подготовлены тарифы для разных отраслей и потребностей. Главное, перед тем, как подписывать договор, необходимо тщательно изучить условия. Подойдет и консультация сотрудника банка, который знает любые аспекты вопроса. Такой подход позволит получить те услуги, в которых вы точно нуждаетесь.



