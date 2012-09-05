Стоит на улице остановиться на минутку, скутер оказывается в центре внимания. Вокруг толпятся пузато-бородатые байкеры, очкастые «ботаники», пацанячья мелкота. Качают переднюю вилку, задают умные вопросы и прицокивают языками. Чтобы не «доставали», расскажу разом всем, что он из себя представляет.

«Итальяшка» смотрится щеголем. Со своим пролетарско-утилитарным назначением и возрастом (дебют аппарата состоялся в далеком 1993 году), по оригинальности дизайна он уступает разве что ультрасовременному «Dragster». В линиях обтекателей «Formula50» проглядывают спортбайковские мотивы.

Для полтинника разгоняется «Формула» достаточно динамично и руль из рук не вырывает. Но «табуретка» - она и есть «табуретка». Ощутимый подхват после 30 км/ч легко досылает стрелку спидометра до отметки 50 км/ч. Затем - плавное ускорение до 80. Вот это уже что-то! С такими характеристиками в вязком городском потоке автомобилей чувствуешь себя вольной птичкой. Пусть после старта со светофора авто не превращаются в бусинки в зеркалах заднего вида, но в «пробках» я их всех «делаю».

Аппарат, обутый в «Мишлен», великолепно держит дорогу - и на сухом, и на мокром асфальте. Но в поворотах бойтесь неровностей: подвески работают, мягко говоря, не ахти: заднее колесо может занести, На проселке попадаешь как бы в условия экстремального вождения: подвески на ямках «икают», в грязи или песке колеса начинают жить собственной жизнью - разбредаются в разные стороны, и собрать их вместе стоит усилий. Я заподозрил неладное, когда ощутил довольно тяжелый накат аппарата. Ан нет, причина «лености» в другом: это следствие особой заводской настройки вариатора. Скутер движком замедляет движение так, что к тормозам прибегаешь лишь в аварийных ситуациях. Но тогда они отрабатывают на все сто.

С эргономикой у этого скута не все в порядке. Водителю трудно найти «свое место» на двухуровневом седле, пусть оно и стильно смотрится. Полный контроль над машиной возможен лишь в случае, если удастся примоститься на изломе подушки. Но тогда стопы ног приходится пристраивать на пассажирские платформы, а они очень узкие.