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Щедрые призы от казино Лев
25 Октября 2020
Теги: Игры

Щедрые призы от казино Лев

С развитием технологий использование удобных и многофункциональных устройств в личных целях стало очень популярно. Встретить человека без смартфона или планшета практически невозможно. Многие геймеры используют для азартных игр портативный компьютер и играют в режиме онлайн, чтобы не тратить время на скачивание приложения. Казино Лев имеет мобильное приложение, благодаря которому сможете запускать игры в любое удобное время и в любом месте.


Как оставаться постоянно онлайн?

Из-за частых блокировок основного сайта было принято решение разработать рабочее зеркало. Абсолютно идентичный вариант казино лев, который находится на другом адресе и не подвергается блокировке. Все данные будут сохранены, так что вам не придется заново проходить регистрацию. В казино Лев играть на деньги выгодно, удобно, интересно и безопасно. Честность игры обеспечена, что гарантирует крупные выигрыши.


Программа лояльности в казино Лев

Виртуальное казино очень ценит своих клиентов и заботится о каждом посетителе. Всем активным пользователям полагаются подарки и привилегии. Ставка от 100 рублей приносит геймеру один балл. Чем больше на счету баллов, тем выше статус игрока, следовательно, предоставляется больше поощрений. Программа лояльности является персонализированной и не подразумевает стандартных бонусов. Администрация самостоятельно подбирает презенты с учетом интересов пользователя. Все полученные деньги разрешено обменивать на реальные деньги. Правда, курс конвертации может меняться.

Всего существует восемь уровней, по которым поднимается клиент:

  • новичок – присуждается после прохождения регистрации;
  • любитель – получает геймер после первого пополнения счета;
  • мастер – переход осуществляется после совершенных ставок, общей суммой в 50 000 рублей;
  • профи – если на счету 1500 баллов;
  • бронзовый статус – получают те, кто имеет на счету 5000 баллов;
  • серебряный статус – 15000 баллов;
  • золотой – после сбора 50 000 баллов;
  • платинум – самый последний и самый дорогой статус, которого достигают лишь самые целеустремленные, смелые и отчаянные.

Если следовать четкому плану, можно за короткий промежуток времени достигнуть высот и стать настоящим профессионалом в азартном виде отдыха.


Турниры и лотереи от казино Лев

Только здоровая конкуренция сможет помочь вам достичь высоких результатов. Если вы будете принимать участие в турнирах, сможете побороться за солидное вознаграждение. Призовой фонд равен 100 тысячам рублей. Распределяется сумма на 10, а бывает, и 15 человек. Чтобы победить, достаточно много играть. На главной странице расположена турнирная таблица, в которую вносят все данные турнира.

Лотереи – также частое явление. Призовой фонд аналогичен турнирным состязаниям. Если

Не упустите шанс стать обладателем щедрого приза!


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