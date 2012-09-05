В знаменательном решении от 19 июля 2012 года, принятом в зарегистрированных делах C-213/11, C 214/11 и C217 / 11, Суд Европейский союз, отвечая на вопрос о региональном административном суде в Гданьске, недвусмысленно указал, что такие положения, как ст. 14 п. 1 Закона о азартных играх не может применяться польской администрацией юстиции, поскольку они составляют «технические регламенты» по смыслу Директивы ЕС 98/34 EC (пункт 25 оснований для вынесения судебного решения). Таким образом, вы можете беспрепятственно играть в игровые автоматы вулкан делюкс.Как указал Трибунал, если мы имеем дело с такими положениями, как положения Закона о азартных играх, они должны быть направлены в Еврокомиссию для уведомления, а нарушение обязательства об уведомлении представляет собой серьезную процессуальную ошибку, следствием чего является признание положений Закона о азартных играх они неэффективны и не могут быть основанием для решений национальных судов.

Постановление Суда в Люксембурге стало поворотным моментом в значении понятия технических положений Закона польской судебной системой. Опыт 2012-2015 годов показывает, что в течение этого периода общие суды, использующие решение судебного органа ЕС, чаще всего освобождали обвиняемого от уголовной ответственности за организацию игр без торговых автоматов, прекращение разбирательства или выдачу оправдательных приговоров. Верховный суд оказал огромное влияние на такое положение дел, которое в своем решении от 27 ноября stopada 2014, ref. Закон II KK 55/14, поддерживающий проевропейское толкование польского законодательства, даже сигнализировал о возможности ответственности Государственного казначейства в случае неатифицированных положений Закона об азартных играх государственными органами.

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