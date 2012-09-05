В ПМ Казино каждый посетитель найдет немало интересных азартных развлечений. Любители игровых автоматов могут посетить виртуальный зал https://pm-casinos.net/ и ознакомиться с широким ассортиментом слотов. Вам могут прийтись по душе видеослоты как современного, так и классического образца. Любителям карточных игр доступны покер и блэкджек — нужно переиграть крупье, чтобы заработать выигрыш. Но еще всем клиентам ПМ Казино доступны различные бонусы. С полным их перечнем можно ознакомиться в соответствующем разделе. Они окажут небольшую помощь игроку — прибавят немного смелости в действиях.





Слоты: игорный зал ждет любителей гемблинга

Зал PM Casino всегда готов предоставить большой выбор игровых автоматов. Сейчас мир переживает бум в производстве этих устройств. Немало компаний специализируются на выпуске исключительно видеослотов: постоянно выпускают новые интересные устройства. Поэтому казино несложно собрать в своем зале различные аппараты. Например, в ПМ Казино интересны такие из них:

Gnome. Бородатый представитель горного народа в одиночку разрабатывает горную шахту. Игроку предоставляется возможность оказать помощь гному: нужно собирать комбинации из медных тарелок, керосиновых ламп, различного горного инструментария. В бонусном раунде нужно переворачивать вагонетки — внутри должны оказаться призы.

Resident. Немецкое гестапо встречает игрока темными зелеными коридорами и камерами. Здесь трудится Штирлиц — советский разведчик, которому и нужно оказать помощь. Требуется собрать комбинации генеральских погон, армейских уставов, боевых пулеметов и прочего добра. В бонусном раунде нужно вскрывать сейфы, чтобы заработать суперприз.

Dolphin's Pearl. Добро пожаловать в подводное царство дельфина. Пользователю необходимо выстраивать комбинации из различных представителей моря — страшных крабов, электрических скатов, коралловых рыбок и прочей братии. Очень ценный символ — жемчужная ракушка: она способна приносить фриспины!

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Отыгрыш бонуса: как происходит процедура?

Бонус — вещь полезная, но не стоит иметь насчет таких поощрений завышенных ожиданий. Цель любого подарка от ПМ Казино — простимулировать игрока играть: действовать смелее, активнее, живее. Убрать некоторые риски, которые останавливают посетителя. Поэтому бонусы нужно сперва отыграть, а уж потом заказывать финансы на вывод. Как это сделать:

Получение. Первым делом игрок получает свой заслуженный подарок. Например, он зарегистрировался по реферальной ссылке, и получил заслуженную сумму денег на собственный аккаунт дополнительно. Теперь они приплюсованы к его банку, и ими можно оперировать. Но выводить из системы их пока нельзя.

Отыгрыш. Бонусные средства требуется поставить на кон определенное количество раз. При этом существует минимальный размер ставки: не получится ставить по 1 центу. Правила строги, но справедливы: деньги нужно выигрывать честно. Бонусные средства — лишь небольшая помощь для этого, полезное подспорье.

Вывод. Если юзер окажется удачлив, не проиграет бонусные финансы, и даже сумеет увеличить их размер — он с чистой совестью сможет заказать их на вывод. В таком случае заведение без лишних вопросов выведет их на реквизиты игрока. Можно смело пользоваться таким видом поощрений, если играть по правилам.

Удачных вам вращений в автоматах PM Casino!



