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Сборка сварного соединения
26 Июля 2018
Теги: авто

Такое соединение собирают без нагрева и без охлаждения сопрягаемых деталей методом запрессовки. При этом происходит сминание неровностей по поверхностям соединяемых деталей / и 2 . Усилие запрессовки РМП лучше создавать специальным прессом, который обеспечивает плавное его изменение от минимального значения в начальной фазе запрессовки до максимального в конечной стадии. Для исключения перекоса деталей используют различные сборочные приспособления.

Оборудование для запрессовки во многом определяется конструкцией собираемого изделия. Небольшую деталь можно запрессовать мягким молотком небольшой массы. Для более крупных деталей применяют прессы различного действия, например гидравлический, винтовой или эксцентриковый. В ограниченном пространстве, когда нет размаха для удара молотком, используют винтовое приспособление . При вращении винта 4 ключом 5 происходит плавное нажатие на деталь 1, которая запрессовывается в отверстие детали 2.

После запрессовки контролируют радиальное и торцевое биение, плотность прилегания деталей по торцу и другие геометрические параметры. Прочность запрессованного соединения проверяют выборочно в лабораторных условиях, доводя соединение до разрушения.


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тут были комменты. RIP!






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