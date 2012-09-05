Шлицевое соединение применяют для передачи крутящего момента от одной детали к другой и центрирования их относительно друг друга. Оно образуется выступом и впадиной сопрягаемых деталей: вала и ступицы. Форма шлицов в плане может быть прямобочной, эвольвентной или треугольной.

В процессе сборки не допускается механическая обработка шлицов, а точность сборки обеспечивается методом подбора сопрягаемых деталей по параметрам шлицов. При посадке сопрягаемых деталей с натягом можно деталь со ступицей нагреть до температуры 353...393 К, затем надеть ее на вал до упора. Проверять точность положения деталей можно лишь после полного их охлаждения. При посадке сопрягаемых деталей с зазором плотность прилегания шлицов определяют по краске. Взаимное положение собранных деталей проверяют после закрепления детали 3 со ступицей на валу 5 по схеме, показанной на рис. 8.50, а. Вал 5 устанавливают в центрах 1. При плавном его повороте на один оборот индикатор 4 покажет значение торцевого биения, а индикатор 2 — радиального биения. Боковой зазор в шлицевом соединении проверяют по схеме, показанной на рис. 8.50, б. Вал 5 затормаживают от поворота и настраивают индикатор 6 на нулевое положение, уперев измерительный наконечник в какой-либо элемент детали 3. Покачивая деталь 3 влево и вправо, определяют по индикатору 6 с учетом радиуса установки измерительного наконечника боковой зазор в шлицевом соединении.

Сборка шпоночного соединения. Соединение со шпонкой применяют для передачи крутящего момента от вала к детали со шпоночным пазом. Шпоночное соединение состоит из вала 3 со шпоночным пазом, детали 1, например зубчатого колеса со шпоночным пазом внутри, и призматической или сегментной шпонки 2. Шпонку, как правило, устанавливают в паз вала плотно или с натягом, а в паз втулки — с зазором. Точность соединения обусловлена размерами, заданными на сопрягаемые поверхности при их изготовлении.

Последовательность сборки шпоночного соединения определяется его конструкцией. Шпоночное соединение, изображенное на рис. 8.51, собирается в следующем порядке. Вал 3 устанавливают в приспособление, например на призму, и шпонку 2 запрессовывают в его паз. После проверки положения шпонки в пазу вала надевают на него деталь 1 и закрепляют ее при наличии крепления. Затем проверяют положение детали на валу, измеряя радиальное и торцевое биение, указанное на сборочном чертеже.