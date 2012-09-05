Неразъемное соединение — соединение, при разборке которого повреждаются его детали или нарушается состояние сопрягаемых поверхностей. Неразъемное соединение можно получить сваркой, пайкой, клепкой, склеиванием, запрессовкой и т.д. При переборках изделия такие соединения не разбирают.

По способу сборки соединения с гарантированным натягом условно делятся на поперечно-прессовые и продольно-прессовые. При поперечно-прессовом соединении сближение сопрягаемых поверхностей происходит по направлению, перпендикулярному этим поверхностям. При продольно-прессовом соединении детали запрессовываются под действием сил, направленных вдоль сопрягаемых поверхностей. Соединения, получаемые запрессовкой, клепкой или с помощью другого механического воздействия, относят к механическим. Соединения, получаемые сваркой или пайкой, — к металлургическим.

Сборка поперечно-прессового соединения базируется на нагреве охватывающей детали или охлаждении охватываемой. Если нагревать охватывающую деталь, то диаметр отверстия в ней увеличивается настолько, что между деталями при их соединении появляется зазор AR. Одна деталь входит свободно в другую до упора во фланец, не сминая неровности на их поверхностях. Последующее охлаждение приводит к выравниванию температуры деталей. При этом не только исчезает зазор, но и образуется заданный натяг по поверхностям соединенных деталей. Микронеровности на поверхностях деталей 1 и 2 сцепляются, лишь слегка сминаясь.

Если охлаждать охватываемую деталь, то диаметр вала уменьшается настолько, что между деталями при их соединении появляется зазор AR. Далее процесс протекает аналогично предыдущему случаю. Необходимую температуру охлаждения охватываемой детали с валом рассчитывают так же. Охлаждают в основном мелкие детали типа штифтов, втулок, призонных болтов перед установкой их в крупногабаритную деталь.

Для нагрева деталей используют индукционный нагреватель, нагревательную печь, газовую горелку, масляную ванну и др. Охлаждают детали в жидком воздухе или жидком азоте, в сухом льде и другими способами. Выравнивание температуры производят в заневоленном состоянии, например под прессом.