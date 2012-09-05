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Сборка передачи червячной
22 Июля 2018
Теги: авто

Подшипники скольжения используют в тех случаях, когда по каким-либо причинам подшипники качения применить невозможно или нецелесообразно. Подшипники скольжения бывают с жидким  и газовым  смазочным материалом. Смазочный материал должен присутствовать постоянно, так как сухой контакт между деталями подшипника приведет к его поломке.

Подшипники качения обладают рядом преимуществ по сравнению с подшипниками скольжения, например, они имеют меньший коэффициент трения, лучше работают на высоких скоростях вращения, смазочный материал для них необходим в небольшом количестве. Подшипники качения бывают шариковые, роликовые и игольчатые. Шариковые подшипники воспринимают осевые и радиальные нагрузки, роликовые и игольчатые — нагрузку, действующую перпендикулярно оси ролика.

Конструктивно подшипник качения состоит из наружного 1 и внутреннего 4 колец , тел качения 2  и сепаратора 3. На внутренней поверхности наружного кольца и внешней поверхности внутреннего кольца имеются беговые дорожки для качения шариков или роликов. Сепаратор необходим для равномерного распределения шариков или роликов по окружности подшипника. Однако есть подшипники и без сепаратора, когда тела качения располагаются близко одно к другому.


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тут были комменты. RIP!






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