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Сборка бумажных пакетов: основные этапы
9 Мая 2020

Пакеты относятся к когорте наиболее распространенных рекламно-упаковочных изделий. Их используют для упаковки и реализации товаров, презентации подарков и т.д. Более чем в 90% случаев изготовление таких упаковок осуществляется на заказ. Их производством занимаются специализированные центры ручных операций. У каждой организации уникальный подход к работе. Однако можно без труда перечислить базовый порядок изготовления пакетов, характерный для большинства подрядчиков. Именно этим мы сейчас и займемся!

Процесс производства бумажных пакетов

Изготовление такой рекламно-упаковочной продукции от «А» до «Я» осуществляется в несколько этапов:

1. Определение заказчиком своих целей и потребностей. Прежде чем подавать запрос подрядчику, клиент должен четко понимать, какие пакеты ему нужны, для чего и в каком количестве.
2. Выбор исполнителя. Чтобы получить качественный результат выгодно и своевременно, сборку бумажных пакетов следует доверить профессионалам. Для этого необходимо сравнить разных подрядчиков, и выбрать лучшего из них.
3. Подача запроса на заказ услуг. Когда исполнитель найден, можно уже приступать к сотрудничеству. Клиент обращается к подрядчику, заказывая у него изготовление партии упаковок.
4. Обсуждение деталей, разработка макета, подготовка ТЗ. После изучения исполнителем заявки заказчика, стороны утверждают техпараметры будущих изделий, их дизайн, количество и формируют четкое техническое задание.
5. Подготовка производства. Имея четкое ТЗ, подрядчик приступает к подготовке производственного процесса: он подбирает необходимые материалы, настраивает функциональное оборудование и т.д.
6. Создание заготовок. На больших листах обычной, мелованной, гофрированной, дизайнерской или другой бумаги вырезаются заготовки на специальных станках. Если требуется их брендирование или орнаментация, то печать логотипов и слоганов также осуществляется на данном этапе.
7. Выемка, сложение и склейка пакетов. Из бумажных листов, как из трафаретов, вынимаются вырезанные ранее заготовки. Впоследствии они складываются по биговочным линиям и проклеиваются по контурам, принимая объемный формат.
8. Установка фурнитуры. Незаменимыми элементами пакетов являются ручки. Для бумажных упаковок используется два варианта: веревки (шнуры) и ленты. Первые навязываются в предварительно установленные люверсы, вторые – приклеиваются к основной части изделия.
9. Декорирование. Такие пакеты часто используются в качестве подарочных. Поэтому нередко их требуется украшать бантами, лентами, цветами, используя клей или клеевые точки.
10. Проверка ОТК. Когда все упаковки готовы, нужно удостовериться, что они на 100% соответствуют потребностям клиента. Для этого выполняется проверка отделом технического контроля. И если изделия полностью соответствуют ТЗ, они упаковываются и отправляются к заказчику.

Вам требуется заказать изготовление бумажных пакетов достойного качества и по умеренной стоимости? Тогда без промедлений приступайте к выбору специализированного центра ручных операций!


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