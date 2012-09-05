ТЭЦ, котельные и подобные предприятия сталкиваются с проблемой потери тепла, а также с большим объемом необходимой к закупке подпиточной воды. Наиболее оптимальным решением в плане сокращения затрат и увеличения производительности служит система сбора и возврата конденсата. Срок окупаемости установки такой системы колеблется от трех месяцев до двух лет, поэтому данная система популярна и повсеместно применяется в промышленности.
Конденсат http://1-engineer.ru/solutions/solutions-sistemyi-sbora-i-vozvrata-kondensata-kondensatnyie-stantsii-i-ustanovki/ является ценным теплоносителем: вместе с ним теряется от 15% до 25% от тепловой энергии пара. В связи с этим, крупные предприятия, задействованные в промышленности, ставят перед собой первостепенной задачей полный возврат конденсата и максимальное использование его тепла.
Когда на предприятии отсутствует система, позволяющая собирать и
возвращать конденсат обратно в котел, возникает необходимость
компенсации потери конденсата добавлением холодной питательной воды в
деаэратор. Но такой метод работы приводит к дополнительным расходам:
питательная вода нуждается в химической обработке и нагреве перед
подачей в деаэратор.
Конденсат же сам по себе обладает высокой удельной энтальпией и перед утилизацией в нагреве не нуждается. Чем больше конденсата будет поступать в котел в виде воды, тем меньше тепла теряет вся система при работе, так как значительно снижается необходимость в продувке.
Преимущества от внедрения системы сбора и возврата конденсата следующие:
• Значительное снижение затрат на приобретение сырой питательной воды, необходимой для работы котла;
• Уменьшение необходимости в покупке химических средств для обработки воды;
• Сокращение затрат на топливо, необходимого для нагрева подпиточной воды для нормального функционирования котла;
• Сокращение числа продувок и потери тепла;
• Работа котла будет осуществляться с максимально возможной производительностью;
• За счет значительного сокращения объема сточных вод произойдет и уменьшение затрат в этой категории издержек;
• Общая экономия энергии в системе от 10% до 25%.
Большая нагрузка в данной системе, которая собирает образовавшийся
конденсат и возвращает его обратно в котел, приходится на блоки,
предназначенные для отвода конденсата, а также конденсатные станции.