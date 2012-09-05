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Сбежавший покупатель
30 Декабря 2022
Теги: авто

Отчет компании J.D. Power and Associates (www.jdpower.com) за 1998 год вышел под беспрецедентным названием «Сбежавший покупатель». На основе опроса 3000 потенциальных покупателей новых автомобилей класса «люкс», внедорожников, компактных фургонов и автомобилей среднего класса анализируются причины смены потребительских предпочтений.

Поклонников класса «люкс» все чаще (благодаря стильному дизайну, заказному оборудованию и улучшенным техническим характеристикам) перехватывают автомобили, относящиеся к верхней группе среднего класса, такие, как. например. Ford Taurus, Honda Accord. Nissan Maxima. Pontiac Grand Prix. Toyota Avalon. Toyota Camry и Volkswagen Passat. Согласно отчету, 15% бывших владельцев машин высшего класса перешли на средний класс. Еще 40% остановили свой выбор на автомобилях. близких классу «люкс», таким, как BMW 3 Series. Mercedes-Benz С Class, Cadillac Catera и Lexus ES 300.

Volkswagen инвестирует в громкое имя

Немецкая фирма Volkswagen решила вложить 848 миллионов долларов в бывшие заводы Rolls- Royce в Кру. В начале июля за 790 миллионов долларов были приобретены две роскошных автомобильных линии. И хотя права на марку Rolls-Royce отошли к BMW. фирма Volkswagen, обладающая правом использовать это громкое имя до 31 декабря 2002 года. не намерена терять времени даром.

Оптимисты и пессимисты

Аналитики автомобильных фирм США ожидают, что объем продаж в этом году достигнет 15 миллионов автомобилей. При этом прогнозы на следующий, 1999 год, слегка расходятся. Chrysler предсказывает продажу 15,2 миллионов автомобилей. Ford — между 15 и 15,2 миллионами. General Motors — всего 15 миллионов, причем из них примерно 300 тысяч тяжелых грузовиков. Самые мрачные прогнозы приходят от аналитиков Уолл-стрит. По их мнению, сильнейшая конкуренция и замедление экономического роста, особенно в условиях общемировых финансовых неурядиц, могут привести к снижению продаж до 14,8 миллионов автомобилей.

 


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