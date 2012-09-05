Не у всех людей есть возможность купить автомобиль, но в тоже время может присутствовать необходимость в нём. В таком случае, относительно недавно, появилась новая услуга, которая может удовлетворить такую потребность. Из-за того, что услуга эта появилась совсем недавно, не так много существует компаний, которые готовы предложить её. Но они есть. И одной из них является «СберАвтоподписка» .

На этом сайте предлагается аренда машины по подписке от шести месяцев и до трёх лет. А если вам понравится автомобиль, аренду на которого вы оформите, у вас будет возможность выкупить машину у компании. Но всё по порядку.

Что такое «СберАвтоподписка»? Это сервис для подписки на автомашину сроком от шести месяцев и до трёх лет для физических лиц, как было уже сказано выше. Компания выдаёт вам автомобиль в личное пользование, в тоже время беря все заботы на себя: страхование, регистрацию, ремонт и обслуживание машины, хранение и сезонная смена шин, своевременная оплата штрафов и налогов.

Компания Сбер Автоподписка предоставляет как новые автомобили с комплектацией на выбор, так и машины в отличном состоянии не старше одного года. А чтобы вы не запутались, на сайте автомобили в пробегом отмечены специальным значком «С пробегом».

Если рассматривать, что именно включается в подписку, кроме автомобиля, то это будут:

• Страхование. Компания может оформить страховое событие, а также расширенное ОСАГО или же полное КАСКО на ваш выбор;

• Шинный сервис. Компания возьмёт на себя покупку, замену, а также хранение шин, чем заниматься вам не придётся;

• ТО и ремонт. Компания проведёт внеплановый ремонт при необходимости, а также проведёт регулярное ТО;

• Налоги. Обращаясь за услугой в эту компанию, вы можете не волноваться о своевременной оплате транспортного налога, потому что его заплатят за вас;

• Поддержка на дорогах. Сотрудники компании на связи двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю и всегда помогут вам в экстренной ситуации: заменят колесо или привезут бензин.

Кто же может оформить такую подписку? Граждане РФ от 21 года, имеющие стаж вождения в категории «В» от двух лет. И при этом те же требования распространяются на дополнительных водителей, если таковые будут. Другой вопрос, как быстро вы сможете получить автомобиль. А это уже будет зависеть от наличия автомобиля. Как правило, весь процесс оформления подписки занимает всего несколько дней. Однако по более точным срокам вас сориентирует клиентский менеджер компании.