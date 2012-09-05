Ну, куда уж без нее на дорогах, особенно в Европе. А именно − в восточной ее части… С приходом весны десятки тысяч садоводов и огородников, счастливые обладатели ″железного коня″, отправляются к своим участкам. Но на их пути встает суровое и привычное бездорожье. Опытные автолюбители в сложных ситуациях достают из багажника палочку − выручалочку советского образца 1939 года, а остальные быстренько созревают до решения купить саперную лопатку. Но вот тут-то и поджидают незадачливого покупателя подводные камни современного рынка. Ведь не все имеют объективное представление о МПЛ-50, малой пехотной лопате.

Как отличить настоящее изделие от красивой, но совершенно бесполезной в домашнем хозяйстве, не говоря уже о путевых приключениях автолюбителя, подделки? Для этого часто достаточно визуального осмотра. Прежде, чем купить саперную лопатку, изучаем ее черенок. Если он окрашен, от покупки однозначно следует отказаться. Черенки ″саперки″ никогда не окрашиваются. Это делается, во-первых, для лучшего удержания шанцевого инструмента в руках. Во-вторых, неокрашенный черенок меньше натирает волдыри на ладонях. А краска, как правило, скрывает неподходящую древесину, которая должна быть твердой и не занозистой. Самая распространенная подделка − черенок их сосны. Внимательным необходимо быть при выборе и к лотку, который в просторечье именуется штыком. Его изготавливают из качественной стали, а многие китайские производители предлагают по демпинговым ценам штыки из железа, которое не годится даже для изготовления гвоздей.

Итак, купить саперную лопатку, которую в свое время на Западе прозвали ″русский сюрикен″ из-за отличной балансировки и возможности поражать противника на расстоянии, задача непростая, если не прибегать к услугам авторитетного и надежного продавца. Заточенный штык является прекрасным средством окопать завязшее в грязи колесо, нарубить сучьев, чтобы помочь автомобилю вырваться из вязкого плена. Но не только эти классические модели предлагает современный рынок. Многие страны Североатлантического альянса пошли по пути применения складных моделей, изготовленных целиком из металла. Одно из их преимуществ, кроме небольшого размера в сложенном состоянии, это D-образная ручка. Она обеспечивает дополнительный рычаг при копании и проворачивании лопатки в трудных грунтах.

НАТО′вские складные модели обычно состоят из 3-х сегментов, из них 2 приходится на черенок из легких алюминиевых сплавов. Штык лопаты можно закреплять в 3-положениях. 1-е − это классическое положение, когда лопата используется для копания. 2-е − это закрепление штыка под углом 135° к черенку. Это предоставляет возможность владельцу орудовать шанцевым инструментом в труднодоступных местах, выгребая грунт, например, из под завязшего колеса. 3-е положение, в котором можно закрепить штык, под прямым углом к черенку. Это превращает саперную лопатку в классическую мотыгу со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. Все эти моменты весьма удобны для владельца автомобиля, который застрял ″среди равнины ровныя″ без надежды на постороннюю помощь в обозримое время. Думайте, приходите к нам и покупайте. Даже настоящий внедорожник может где-то застрять, а уж паркетник…



