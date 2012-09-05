Понятие автострахования существует давно, но вопросы по этой теме не заканчиваются. Предоставляем вам возможность ознакомиться с ответами на них.

1. Для чего существует ОСАГО?

ОСАГО – это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Полис подразумевает страховку гражданской ответственности в случае непредвиденных обстоятельств, которые причинили вред здоровью, жизни, имуществу пострадавшего. То есть, если по вашей вине произошло ДТП, вам не нужно возмещать с личных средств ущерб, за вас это сделает страховая компания. Если вы наоборот стали жертвой несчастного случая на дороге, за счет полиса вы получите материальную компенсацию. Подробнее об этом вам расскажут в страховой компании.

2. Действует ли ОСАГО за границей?

Нет. На такой случай оформляется специальный страховой полис - «Зеленая карта».

3. Какой пакет документов выдает страховщик при оформлении полиса?

Чек об уплате, страховой полис, правила, бланк извещения о ДТП (2 шт.), список представителей страховой компании на территории всего государства.

4. Нужно ли располагать стикер на лобовом стекле?

Наличие стикера не является обязательным, наклейка делается по желанию и усмотрению водителя. Если вас остановит инспектор ГАИ, достаточно предъявить полис для подтверждения факта страхования.

5. Есть ли скидки для ОСАГО?

При продлении договора со страховой компанией вам предлагается скидка 5% на каждый год страхования. Такая система актуальна в случаях езды без аварий и имеет название «бонус-малус». В течение десяти лет можно получить скидку 50%.

Имеют место льготы для таких категорий населения:

50% получают пенсионеры, инвалиды 2-й группы, участники войны, чернобыльцы 1-й и 2-й категории при условии, что они самостоятельно управляют транспортным средством;

освобождены от обязательного страхования инвалиды войны и 1-й группы, которые водят автомобиль, и лица, управляющие транспортом при их присутствии.

Льготы не имеют действия, если во время страхового случая за рулем был посторонний человек, пусть даже родственник.

6. Что такое КБм?

Класс бонус-малус – коэффициент езды без аварий, определяющий стоимость ОСАГО. Изначально БКм имеет показатель 1 и класс 3. С каждым годом без аварий коэффициент уменьшается на 0.5, а класс увеличивается на еденицу.

7. Какой срок обращения в страховую компанию?

Сообщить о дорожно-транспортном происшествии нужно в течение пятнадцати дней после случившегося, но отклонение от указанного срока не ведет за собой никаких взысканий. Обратиться в ОСАГО возможно во время всего периода исковой давности, то есть на протяжении трех лет.

8. Как быть, если утерян полис ОСАГО?

Страховая компания бесплатно выдаст вам дубликат.

9. Можно ли аннулировать договор раньше срока?

Да, если произошла ликвидация или продажа автомобиля, или умер хозяин авто.



