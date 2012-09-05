Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Самые часто задаваемые вопросы по ОСАГО




Самые часто задаваемые вопросы по ОСАГО
8 Мая 2018
Теги: авто

Понятие автострахования существует давно, но вопросы по этой теме не заканчиваются. Предоставляем вам возможность ознакомиться с ответами на них.

1. Для чего существует ОСАГО?

ОСАГО – это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Полис подразумевает страховку гражданской ответственности в случае непредвиденных обстоятельств, которые причинили вред здоровью, жизни, имуществу пострадавшего. То есть, если по вашей вине произошло ДТП, вам не нужно возмещать с личных средств ущерб, за вас это сделает страховая компания. Если вы наоборот стали жертвой несчастного случая на дороге, за счет полиса вы получите материальную компенсацию. Подробнее об этом вам расскажут в страховой компании.

2. Действует ли ОСАГО за границей?

Нет. На такой случай оформляется специальный страховой полис - «Зеленая карта».

3. Какой пакет документов выдает страховщик при оформлении полиса?

Чек об уплате, страховой полис, правила, бланк извещения о ДТП (2 шт.), список представителей страховой компании на территории всего государства.

4. Нужно ли располагать стикер на лобовом стекле?

Наличие стикера не является обязательным, наклейка делается по желанию и усмотрению водителя. Если вас остановит инспектор ГАИ, достаточно предъявить полис для подтверждения факта страхования.

5. Есть ли скидки для ОСАГО?

При продлении договора со страховой компанией вам предлагается скидка 5% на каждый год страхования. Такая система актуальна в случаях езды без аварий и имеет название «бонус-малус». В течение десяти лет можно получить скидку 50%.

Имеют место льготы для таких категорий населения:

  • 50% получают пенсионеры, инвалиды 2-й группы, участники войны, чернобыльцы 1-й и 2-й категории при условии, что они самостоятельно управляют транспортным средством;
  • освобождены от обязательного страхования инвалиды войны и 1-й группы, которые водят автомобиль, и лица, управляющие транспортом при их присутствии.

Льготы не имеют действия, если во время страхового случая за рулем был посторонний человек, пусть даже родственник.

6. Что такое КБм?

Класс бонус-малус – коэффициент езды без аварий, определяющий стоимость ОСАГО. Изначально БКм имеет показатель 1 и класс 3. С каждым годом без аварий коэффициент уменьшается на 0.5, а класс увеличивается на еденицу.

7. Какой срок обращения в страховую компанию?

Сообщить о дорожно-транспортном происшествии нужно в течение пятнадцати дней после случившегося, но отклонение от указанного срока не ведет за собой никаких взысканий. Обратиться в ОСАГО возможно во время всего периода исковой давности, то есть на протяжении трех лет.

8. Как быть, если утерян полис ОСАГО?

Страховая компания бесплатно выдаст вам дубликат.

9. Можно ли аннулировать договор раньше срока?

Да, если произошла ликвидация или продажа автомобиля, или умер хозяин авто.


.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Поверхности сателлитов... - . (+35)
Шасси автомобиля... - . (+45)
Обслуживание моделей марки Vol... - . (+36)
Дифференциал с четырьмя сателл... - . (+33)
BestAdvisor - . (+34)
Центр давления на зуб шестерни... - . (+30)
Движение полуосевых шестерён о... - . (+48)
Вибрации вала при критической ... - . (+49)
Двухступенчатые и двухскоростн... - . (+83)
Выкуп авто в Люберцах... - . (+59)
Шарниры с резиновой изоляцией... - . (+66)
Виды эвакуаторов и манипулятор... - . (+76)
Шарнир Рцеппа - . (+86)
Шарнир Бендикс-Вейс... - . (+74)
Двойные шарниры - . (+87)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке