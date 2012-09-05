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Самосвалы Камаз - популярные модели
26 Февраля 2019
Теги: авто

Модель самосвала КАМАЗ 65115 соответствует стандарту Евро 5, а также обладает отличными техническими особенностями, благодаря которым возможно заметно ускорить процесс разгрузки материалов. Общая грузоподъемность самого транспортного средства составила 15 000 кг. Купить самосвал КАМАЗ 65115 возможно через представителя компании ООО «ПАРАДАВТО».

При этом, в каталоге фирмы можно подобрать ту комплектацию самосвала, которая будет соответствовать основным запросам потребителя. Данная конфигурация снабжена механической коробкой передач и гидравлическим приводом. Такой набор характеристик заметно упрощает процесс управления самосвалом. При этом, среди иных положительных свойств можно выделить быструю заднюю, боковую или трехстороннюю загрузку (конкретные параметры зависят от комплектации)

В каталоге можно найти конфигурации самосвала КАМАЗ 65115 с камерными и бескамерными колесами, оснащенные сидением средней посадки. Межколесная блокировка является дополнительным показателем безопасности. Производитель также предоставил на свое оборудование соответствующую гарантию.


Обзор возможностей самосвала модели КАМАЗ 6520

Еще одной популярной моделью самосвала становится КАМАЗ 6520, соответствующий стандарту Евро 4. Транспортное средство готово похвастаться показателями грузоподъемности до 20 000 кг. Купить самосвал КАМАЗ 6520 также можно через фирму ООО «ПАРАДАВТО». Такой самосвал подойдет для погрузки и выгрузки сыпучих и каменистых строительных материалов, а также иных грузов. Надежный гидравлический подъемник позволит выполнить необходимые операции без привлечения дополнительного оборудования.

В зависимости от комплектации можно встретить самосвалы с бескамерными колесами и аэродинамическим солнцезащитным козырьком, который упрощает процесс проведения работ в летнее время. Помимо этого, модели снабжаются специальной межколесной блокировкой и держателем запасного колеса. К основным техническим характеристикам можно отнести наличие механической шестнадцати ступенчатой коробки передач, гидравлического привода с пневмоусилителем и диафрагмового сцепления. Хорошим дополнением к подобным характеристикам станет дизельный двигатель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха. Оборудование обладает отличными эксплуатационными характеристиками и может эксплуатироваться при любых погодных условиях.

Выбрать подходящую конфигурацию грузового автосредства поможет представитель компании при личной консультации. Для этого можно связаться с менеджером по телефону или форме обратной связи на сайте.


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