Немалой популярностью пользовался впервые показанный в Европе Cadillac Sixteen. Можно сколько угодно подшучивать над склонностью янки к гигантомании, но в действительности этот автомобиль выглядит как самое настоящее культовое сооружение - эдакий самоходный храм во славу американскою образа жизни. Между прочим, как нам удалось выяснить, с 16- цилиндровым мотором этот автомобиль производить не будут из-за технических сложностей, но в принципе машина с таким кузовом скорее всего действительно пойдет в серию. Кстати, одной из новостей автосалона стала поступившая от высшего руководства GM информация о том. что концерн намерен сделать наконец Cadillac мировым брэндом и начать активно продавать его в Европе.

Неизменно собирал возбужденную публику впервые представленный в Европе Rolls-Royce Phantom. Предметом восхищения, в частности, служила эргономика машины - каждая кнопка нажимается с оптимальным усилием, двери захлопываются с исключительно приятным звуком, и даже скрывающийся в торце водительской двери зонт входит в предназначенное для него отверстие так, что впору вспомнить старину Фрейда... Словом, если бы не похожая на надгробие решетка радиатора, все было бы просто безукоризненно.

Еще одним оживленным местом стал стенд «Chrysler» с представленным на нем заднеприводным концепт-каром Air-flite. Впрочем, в данном случае дело нс в ведущих колесах, а в аэродинамике. У новинки даже ниша заднего номерного знака закрыта стеклом заподлицо с кузовом, чтобы не создавать завихрений.