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23 Февраля 2021
Теги: авто

Михаэль еще раз доказал сомневающимся, что он - великий гонщик. Всего один раз "пятерка” заставила вздрогнуть своих болельщиков, вылетев на песок в повороте, но тут же вернулась и продолжила гонку. ‘Мы планировали два пит-стопа, и я не хотел менять тактику. За исключением одного момента, я прекрасно контролировал ход гонки”. Настолько уверенно, что обьехав своего младшенького, идущего на 'дождевой')!) резине, он в повороте пропустил его вперед, даруя целый круг. Этот подарок так взволновал Ральфа, что он одним движением руля убрал с дороги идущего в "очках" Култхарда. Вторую гонку подряд неплохо едущий McLaren под десятым номером становится жертвой невезения. Ральф предпринял глупейший маневр, а уходящий от столкновения с ним Алези протаранил мою заднюю подвеску. Я очень расстроен”. А Шумахер-младший сиял: ‘Очень приятно получить от брата такой подарок. Думаю, это был подарок к моему завтрашнему дню рождения. Теперь я его должник".

Как ни странно, самое интересное началось тогда, кода гонка уже заканчивалась. Идущий четвертым Вильнев настиг Ирвайна и попытался пройти его в последнем повороте (видимо желая отомстить за проигрыш в первом). Но Williams неожиданно сорвало в занос, и, круша ограждающие фишки, он заскользил на пит-лайн. Только чудом канадцу удалось вернуться на трассу. Теряя обтекатели, он все-таки сумел финишировать на одну десятую секунды раньше Алези. После гонки автомобили выглядят малопрезентабельно. Исправить ситуацию может детейлинг авто в москве. Профессиональная полировка и химчистка вернет ему первоначальный вид.

Поднявшийся на подиум вслед за М. Шумахером и Х.-Х. Френтценом Ирвайн не скрывал своей радости: - "После двух откровенных провалов приятно вновь подняться на подиум. Я не очень хорошо стартовал, но многие это сделали еще хуже. Я очень доволен. Мне удалось дважды обыграть Жака".

Замкнул шестерку Шумахер-младший. Интересно, как он будет возвращать брату свой долг? Ведь это очко может очень скоро пригодиться.

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