В мире построено огромное количество казино топ онлайн казино, но только одно из них является самым большим. Они называется Venetian Macao, расположенное в Макао. Игорное заведение покорило сердца многих игроков, которые спешат со всего света испытать свою удачу. Узнайте о нем и вы, возможно, в ближайшем будущем, удастся посетить его и испытать настоящий восторг.
Казино Venetian Macao: только факты
Чтобы действительно осознать, что Venetian Macao - самое большое казино в мире, ознакомьтесь со строением более подробно. Итак, здание насчитывает 39 этажей, его высота равна 225 метров. Кроме игорных площадок здесь разместились:
- 30 ресторанов, предлагающих отведать изысканную кухню со всего света.
- 350 магазинов, включая бутики мировых брендов.
- Отель.
- Огромный центр, где проводятся конференции, выставки, светские мероприятия.
- Арена Cotai Arena, вмещающая в себя 15 тысяч человек.
Комплекс стилизован под Венецию, поэтому на территории размещены копии достопримечательностей этой прекрасно страны. Посетители могут полюбоваться каналами с гондолами и при желании прокатиться.
Казино Venetian Macao: основные особенности игорной зоны
Самое большое казино в мире может похвастаться обширноЙ игровой зоной. Ее площадью составляет рекордные 51 000 кв. м. Она поделена на несколько секций, каждая имеет свое название:
- Красный дракон.
- Золотая рыбка.
- Феникс.
- Императорский дворец.
Игровые залы славятся оригинальным, тематическим оформлением. В них клиентам комфортно проводить время, а обслуживающий персонал удовлетворяет все их требования, поэтому хочется прийти в комплекс снова. Список развлечений велик, посетителям предоставляются 3 400 игровых автоматов и 800 столов.
В самом большом казино в мире нет фейс-контроля и дресс-кода. Любой желающий может сделать ставку, даже если не одет в смокинг. Никто не будет выставлять его из игорного зала. Однако прежде чем войти в здание, у входа придется пройти проверку металлоискателем. В заведение не пускают с оружием. Эта мера предусмотрена для предотвращения самоубийства игроков, спустивших в казино свои накопления. Также в игровой зоне запрещена фото и видеосъемка. Нарушитель будет выведен из здания, у него будет отобраны все материалы.
Неазартные развлечения комплекса
Venetian Macao - казино с большим бонусом для тех, кто не любит азартные игры. На территории есть CotaiArena. На арене проходят спортивные соревнования, выступают оперные и эстрадные артисты, проводятся боевые состязания, цирковые шоу и прочие развлекательные мероприятия. Купив билет, можно посетить их и получить удовольствие.
Арендовав гондолу, есть возможность полюбоваться интересной архитектурой комплекса. Любой может за Определенную плату искупаться в бассейнах или сходить на морской пляж, расположенный близ казино.
Подводим итоги
Venetian Macao – огромный развлекательный комплекс с несколькими игровыми зонами, бассейнами, пляжем, живописной архитектурой. Любому человеку будет здесь интересно, игроки смогут испытать удачу в казино, а те, кому не близок азарт, получат шанс насладиться увлекательными шоу и шоппингом.