В мире построено огромное количество казино топ онлайн казино, но только одно из них является самым большим. Они называется Venetian Macao, расположенное в Макао. Игорное заведение покорило сердца многих игроков, которые спешат со всего света испытать свою удачу. Узнайте о нем и вы, возможно, в ближайшем будущем, удастся посетить его и испытать настоящий восторг.





Казино Venetian Macao: только факты

Чтобы действительно осознать, что Venetian Macao - самое большое казино в мире, ознакомьтесь со строением более подробно. Итак, здание насчитывает 39 этажей, его высота равна 225 метров. Кроме игорных площадок здесь разместились:

30 ресторанов, предлагающих отведать изысканную кухню со всего света. 350 магазинов, включая бутики мировых брендов. Отель. Огромный центр, где проводятся конференции, выставки, светские мероприятия. Арена Cotai Arena, вмещающая в себя 15 тысяч человек.

Комплекс стилизован под Венецию, поэтому на территории размещены копии достопримечательностей этой прекрасно страны. Посетители могут полюбоваться каналами с гондолами и при желании прокатиться.





Казино Venetian Macao: основные особенности игорной зоны

Самое большое казино в мире может похвастаться обширноЙ игровой зоной. Ее площадью составляет рекордные 51 000 кв. м. Она поделена на несколько секций, каждая имеет свое название:

Красный дракон. Золотая рыбка. Феникс. Императорский дворец.

Игровые залы славятся оригинальным, тематическим оформлением. В них клиентам комфортно проводить время, а обслуживающий персонал удовлетворяет все их требования, поэтому хочется прийти в комплекс снова. Список развлечений велик, посетителям предоставляются 3 400 игровых автоматов и 800 столов.

В самом большом казино в мире нет фейс-контроля и дресс-кода. Любой желающий может сделать ставку, даже если не одет в смокинг. Никто не будет выставлять его из игорного зала. Однако прежде чем войти в здание, у входа придется пройти проверку металлоискателем. В заведение не пускают с оружием. Эта мера предусмотрена для предотвращения самоубийства игроков, спустивших в казино свои накопления. Также в игровой зоне запрещена фото и видеосъемка. Нарушитель будет выведен из здания, у него будет отобраны все материалы.





Неазартные развлечения комплекса

Venetian Macao - казино с большим бонусом для тех, кто не любит азартные игры. На территории есть CotaiArena. На арене проходят спортивные соревнования, выступают оперные и эстрадные артисты, проводятся боевые состязания, цирковые шоу и прочие развлекательные мероприятия. Купив билет, можно посетить их и получить удовольствие.

Арендовав гондолу, есть возможность полюбоваться интересной архитектурой комплекса. Любой может за Определенную плату искупаться в бассейнах или сходить на морской пляж, расположенный близ казино.





Подводим итоги

Venetian Macao – огромный развлекательный комплекс с несколькими игровыми зонами, бассейнами, пляжем, живописной архитектурой. Любому человеку будет здесь интересно, игроки смогут испытать удачу в казино, а те, кому не близок азарт, получат шанс насладиться увлекательными шоу и шоппингом.



