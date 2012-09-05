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Самое большое казино в мире: Venetian Macao
3 Октября 2017
Теги: Игры

В мире построено огромное количество казино топ онлайн казино, но только одно из них является самым большим. Они называется Venetian Macao, расположенное в Макао. Игорное заведение покорило сердца многих игроков, которые спешат со всего света испытать свою удачу. Узнайте о нем и вы, возможно, в ближайшем будущем, удастся посетить его и испытать настоящий восторг.


Казино Venetian Macao: только факты

Чтобы действительно осознать, что Venetian Macao - самое большое казино в мире, ознакомьтесь со строением более подробно. Итак, здание насчитывает 39 этажей, его высота равна 225 метров. Кроме игорных площадок здесь разместились:

  1. 30 ресторанов, предлагающих отведать изысканную кухню со всего света.
  2. 350 магазинов, включая бутики мировых брендов.
  3. Отель.
  4. Огромный центр, где проводятся конференции, выставки, светские мероприятия.
  5. Арена Cotai Arena, вмещающая в себя 15 тысяч человек.

Комплекс стилизован под Венецию, поэтому на территории размещены копии достопримечательностей этой прекрасно страны. Посетители могут полюбоваться каналами с гондолами и при желании прокатиться.


Казино Venetian Macao: основные особенности игорной зоны

Самое большое казино в мире может похвастаться обширноЙ игровой зоной. Ее площадью составляет рекордные 51 000 кв. м. Она поделена на несколько секций, каждая имеет свое название:

  1. Красный дракон.
  2. Золотая рыбка.
  3. Феникс.
  4. Императорский дворец.

Игровые залы славятся оригинальным, тематическим оформлением. В них клиентам комфортно проводить время, а обслуживающий персонал удовлетворяет все их требования, поэтому хочется прийти в комплекс снова. Список развлечений велик, посетителям предоставляются 3 400 игровых автоматов и 800 столов.

В самом большом казино в мире нет фейс-контроля и дресс-кода. Любой желающий может сделать ставку, даже если не одет в смокинг. Никто не будет выставлять его из игорного зала. Однако прежде чем войти в здание, у входа придется пройти проверку металлоискателем. В заведение не пускают с оружием. Эта мера предусмотрена для предотвращения самоубийства игроков, спустивших в казино свои накопления. Также в игровой зоне запрещена фото и видеосъемка. Нарушитель будет выведен из здания, у него будет отобраны все материалы.


Неазартные развлечения комплекса

Venetian Macao - казино с большим бонусом для тех, кто не любит азартные игры. На территории есть CotaiArena. На арене проходят спортивные соревнования, выступают оперные и эстрадные артисты, проводятся боевые состязания, цирковые шоу и прочие развлекательные мероприятия. Купив билет, можно посетить их и получить удовольствие.

Арендовав гондолу, есть возможность полюбоваться интересной архитектурой комплекса. Любой может за Определенную плату искупаться в бассейнах или сходить на морской пляж, расположенный близ казино.


Подводим итоги

Venetian Macao – огромный развлекательный комплекс с несколькими игровыми зонами, бассейнами, пляжем, живописной архитектурой. Любому человеку будет здесь интересно, игроки смогут испытать удачу в казино, а те, кому не близок азарт, получат шанс насладиться увлекательными шоу и шоппингом.


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