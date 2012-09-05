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Салонные чехлы
1 Октября 2018
Теги: авто

Cantra является производителем автомобильных салонных накидок или же чехлов премиум-класса. Предприятие насчитывает более чем десятилетний опыт в данной сфере постоянно развиваясь и совершенствуя свою продукцию. Пошив всей продукции выполняется на предприятии вручную высококвалифицированными специалистами. Цеха Cantra оснащены современным высокоточным оборудованием, которое которое позволяет выполнять работы любой сложности. Профессионалы компании обладают многолетним практическим опытом, накопленным в сфере пошива автомобильных салонных чехлов.

Купить чехол на автомобиль желающие смогут прямо с официального веб-сайта производственного предприятия. Дизайн накидок разработан с нуля лучшими специалистами предприятия. Также мы имеем запатентованную технологию данной продукции. Благодаря высококачественным материалам, используемым в процессе пошива данных изделий, чехлы получаются не только прочными и долговечными, но и эстетически привлекательными. Они украсят любой автомобильный салон, предохраняя при этом дорогую обивку от повреждений, износа или же загрязнений. Вся продукция нашего предприятия является сертифицированной и поставляется заказчикам с соответствующей документацией. Она полностью удовлетворяет стандарты качества ЕАС.

Данный производитель Cantra владеет патентами и сертификатами, ознакомиться с которыми можно на веб-ресурсе компании. Около трех лет тому назад мы открыли свое столичное представительство. Благодаря этому решению, мы сумели сократить время доставки до одной-двух суток. Кроме этого мы обслуживаем и другие города. Поэтому вы можете оформить онлайн-заявку на наши чехлы с любого, даже наиболее отдаленного города, рассчитывая на своевременную доставку нашей продукции. Наша профессиональная команда обслуживает не только оптовые, но и розничные заказы. Поэтому у нас вы сможете получить автомобильные салонные чехлы в любых объемах или же количестве.

Нашими дилерами являются квалифицированные кадры, работающие годами в области поставок автомобильных чехлов. Обращаясь к ним, вы сможете подобрать изделия по нужному цвету или же дизайну. Также в их обязанности входит инструктаж автовладельцев по вопросам установки подобных изделий на сидения. Наша команда постоянно совершенствуется, разрабатывает новые дизайны, руководствуясь при этом принципами практичности и качества будущих чехлов. Сегодня в ассортиментном ряду Cantra представлено около семидесяти наименований продукции. С помощью подобных изделий вы сумеете оригинально украсить собственное авто, защищая при этом сидения от различных факторов воздействия.

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тут были комменты. RIP!






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