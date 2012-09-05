Он объяснил, что машина и впрямь стоит дороже, чем было оговорено контрактом (дилер тогда, якобы, ошибся), а заставить дилера доплачивать за поставляемые им машины никто не может, даже сам Герхард Хильгерт.

Но у редакции на сей счет иное мнение. Потребовать "доплаты" может суд, причем в гораздо более серьезных масштабах. И любой юрист подтвердит, что в данном случае дело беспроигрышное.

А пока, чтобы наконец-то получить автомобиль, порешили на том, что Авторевю переводит на счет АЗР еще 7161 немецкую марку - и машина наша. (По словам г-на Хильгерта, получалось, что в конечном итоге, с учетом и этого платежа, мы оплатили только заводскую цену машины, а стоимость таможенной очистки продавцы взяли на себя.)

Напомним еще раз, что выбор места покупки понравившегося автомобиля, выбор автосалона, в котором вы хотите произвести покупку, имеет порой решающее значение. Если в отношении такого известного издания, как газета "Авторевю", продавец мог вести себя подобным образом, то что тогда говорить о простых клиентах.