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Салон Infiniti: в десятке лучших
21 Июня 2019
Теги: авто

С открытием в Киеве первого официального дилерского центра Infiniti в Украине стартовали продажи люксового бренда компании Nissan. Автосалон «Авто-Актив» на проспекте Победы построен с соблюдением всех корпоративных стандартов: автоцентров Infiniti такого уровня в мире не больше десятка (один в США, два в Китае, один в Корее и четыре в Европе: два в Москве, по одному в Санкт-Петербурге и Киеве), лить на две зоны: выставочную и сервисную. В первой номер-люкс на колесах», общей площадью под 1,5 тыс. м2 даже уже представлена главная дорожник QX56 2008 визуально можно разделить премьера, приуроченная к дельного года.

Немо. Не капитан

Новый коммерческий автомобильчик от Citroen ассоциируется скорее не с легендарным капитаном, а с рыбкой, героем диснеевского мультфильма «В поисках Немо». 

Забавный, но, безусловно, очень практичный автомобиль, по уверению официального импортера Citroen в Украине, компании «Франсавто», появвится в Украине весной 2008 года. Официальная презентация модели намечена на «ВААИД Kyiv Automotive Show 2008», и сразу с экспозиции фран- цуская новинка отправится в салоны отечественных дилеров. 

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