Начиная с бытовой домашней техники и заканчивая разнообразными наиболее сложными механизмами в аэрокосмической технике сальники играют огромную роль. Называются они еще и армированными манжетами, которые нашли широчайшее применение в производстве различной техники. Подобны детали позволяют разделять среды в конкретных рабочих механизмах, защищая их также от воздействия внешних факторов. Естественно, что такие армированные манжеты используются сегодня и в автомобилестроении. В современных модификациях авто они входят в стандартную комплектацицю.

Сегодня существует множество разновидностей сальников, которые имеют определенную классификацию. Дифференцируются они по рабочему давлению. Речь идет о разнице давлений, которые образуются в полостях, разделенных сальником. По данному показателю существуют детали низкого давления, которые работают при перепадах давления до половины атм, что является эквивалентом пятидесяти кПа. Использование данного типа сальников в авто позволяет выполнить все необходимые уплотнения в КПП или же двигателе, защитить вращающиеся механизмы от воды, а также грязи. Среди таких механизмов можно перечислить карданный вал, подвесные или же ступичные подшипники.

Сальниками среднего давления называют детали, функционирующие при перепадах давления до десяти атм, что соответствует одному МПа. Подобные образцы в авто используются только в насосах водяного охлаждения, а также в клапанах гидрораспределителя. А для сальников высокого давления максимальным показателем давления является сто атм или же десять МПа. Обычно они применяются в гидроцилиндрах. Если модель оснащена ГУР, тогда сальники подобного типа используются чтобы уплотнить шток рабочего гидроцилиндра.

Классифицируются сальники и по показателям рабочего движения. И вот здесь решающим элементом выступает подвижная часть армированного манжета относительно неподвижного. По данному показателю различают сальники коленчатых валов, редукторов заднего моста или же приводов. Уплотняющие возвратно-поступательные движения деталей в механизмах относятся к отдельной категории сальников. К ней относятся разнообразные модификации сальников рулевой рейки, которая имеется в авто с системой ГУР, а также сальники клапанов. Дифференцируется данная деталь и по варианту исполнения. Такой материал выбирается производителями в зависимости от того, для какого рабочего давления рассчитано уплотнение. Существуют модели, оснащенные подпорными кольцами и сальники без такого элемента.