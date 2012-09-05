Каждому жителю современного мегаполиса хочется обзавестись собственным загородным особняком в экологически чистой местности, неподалеку от города. Особенно активничают в этом отношении москвичи, которые массово скупают подмосковные участки или же особняки. Чтобы приобрести подобную недвижимость, необходимо ознакомиться с тенденциями рынка, с предложениями девелоперов и застройщиков. Только подобным образом возможно стать собственником земельного участка или же загородных апартаментов по наиболее выгодной стоимости.



Живописный дачный посёлок, который называется Садами на реке, расположился всего в тридцати пяти км. от рубежей МКАД. Благодаря такой удобной транспортной доступности, будущие жители поселка смогут добраться до него со столицы всего за какие-то полчаса. Находится он в четырехстах метрах от шоссе Фряновское. Удобное месторасположение, экология местности, близость к речке, а также к лесным массивам, делают поселок прекрасным местом не только для сезонного, но и для постоянного проживания. Девелопером и инвестором будущей стройки является МН-Фонд, которая занимается продвижением подобных проектов.



Уже сегодня ведется продажа участков, которые находятся на территории будущего поселка. Общая площадь данной территории составляет двадцать три Га. Здесь сейчас доступны участки от шести до десяти соток. Планируется обустройство инфраструктуры дачного поселка. В ближайшем будущем здесь будут функционировать зоны барбекю, детские и спортивные площадки, а также другие рекреационные объекты. Кроме этого девелопер собирается обустроить побережье речки Воря, где будут находится пляжи и необходимая инфраструктура. Рекреационная зона будет расположена непосредственно на речном побережье.



Уже сейчас ведется обустройство внутрепоселковых дорог. Что же касается коммуникационных сетей, они также подведены к территории будущих особняков. Стоимость участков здесь вполне доступная. Например, одна сотка с необходимыми инженерными сетями и инфраструктурой будущим владельцам обойдется не более семидесяти тыс. руб. Благодаря такой взвешенной ценовой политике девелопера, продаются участки достаточно быстро. Рядом с поселкам расположилась деревня Каблуково, в которой находится церковь восемнадцатого столетия. Земля здесь отличается экологической чистотой и может быть использована для ведения многопрофильного земледелия. А транспортная доступность облегчает доставку любых необходимых для этого товаров или же грузов.

