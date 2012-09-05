Мощные современные грузовики — настоящие «труженики», «наматывающие» сотни тысяч километров и перевозящие неисчислимое количество грузов. Однако интенсивная эксплуатация, безусловно, не проходит бесследно, агрегаты и узлы постепенно изнашиваются, поэтому их необходимо своевременно ремонтировать, не допуская аварийных ситуаций.

В отличие от легкой малолитражки, многотонный грузовик, у которого, например, отказали тормоза, может наделать на дороге немало бед, поэтому поддержание его в исправном состоянии является обязательным условием для безопасности всех участников дорожного движения. При этом заниматься техобслуживанием и ремонтом грузовых автомобилей должны исключительно профессионалы.

Давно ушли в прошлое времена, когда грузовик представлял собой примитивную «телегу» с мотором. Современные коммерческие автомобили имеют очень сложную конструкцию, количество деталей в которой порой исчисляется сотнями тысяч, а электронных систем, отвечающих за безопасность движения, в несколько раз больше, чем у хорошо «упакованного» внедорожника премиум-класса.





Профессиональный ремонт рам грузовых автомобилей

Соответственно, первым этапом любого технического обслуживания является высокоточная диагностика, проводимая с использованием специализированных компьютерных систем. Они тщательно обследуют все ответственные агрегаты и подсистемы, считывают коды ошибок и предупреждения, после чего выносят «диагноз», указывая на все проблемные места, требующие незамедлительного устранения неполадок.

Профессиональный автосервис оказывает владельцам грузовых машин различных марок широкий перечень услуг, наиболее востребованными среди которых являются:

Ремонт и настройка топливной системы

Ремонт двигателей: текущий и капитальный

Ремонт пневмосистемы грузовых автомобилей и гидравлики

Ремонт и рихтовка рам грузовых автомобилей, а также всевозможных разновидностей прицепов к ним

Ремонт и обслуживание деталей подвески

Калибровка аналоговых и цифровых тахографов.

Важнейшим преимуществом профессионального сервиса является высокий уровень квалификации персонала, позволяющий проводить ремонтные работы в очень сжатые сроки, но без малейшего ущерба для качества. Все восстановленные агрегаты проходят тщательное тестирование, что гарантирует их безотказную работу на протяжении длительного срока. Воспользуйтесь услугами СЦ ЛОНГРАН, если Вам нужен ремонт микроавтобусов в Киеве. Коммерческая техника нуждается в хорошем отношении, чтобы она работала и приносила прибыль, а не простаивала месяцами в ожидании ремонта.



