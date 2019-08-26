В том, что французы бросились вдогонку за компаниями, активно действующими на рынке США, можно усмотреть интересный симптом: «Peugeot» намерена напомнить американцам, на машине какой марки ездил лейтенант Коломбо. Действительно, почему не вернуться на самый большой в мире автомобильный рынок? В Америке активный интерес к водородомобилям объясняется не столько заботой о сохранении окружающей среды, сколько политическими мотивами: Штаты не хотят зависеть от поставок нефти из арабских стран. А раз за дело взялся Вашингтон, можно с уверенностью сказать: бензин, каким бы эффективным энергоносителем он ни оставался, уже приговорен.

А вот каким будет этот наиболее распространенный тип водородомобиля, пока не решено. Большинство — за применение электрического силового агрегата, получающего энергию из генератора fuel cells — специальных топливных элементов, где водород смешивается с кислородом на молекулярном уровне. За такую систему — «DaimlerChrysler». «General Motors». «Honda». «Toyota». А вот фирмы BMW и «Ford» настаивают на использовании, хотя бы на первых порах, стандартного ДВС, работающего на водороде. Также предлагается разместить на борту автомобиля миниатюрную установку по выделению водорода и заправлять машину обычным бензином, из которого этот водород и получать.

Именно такой подход представляет Н2О. Более того, автомобиль не забирает кислород из воздуха, как большинство машин такого типа, а использует запас этого газа, помешенный в двух баллонах. Словом, еще один повод для раздумий.

С переходом на водород автомобильный мир преобразится. Возникнет сеть водородных заправочных станций, специальные перерабатывающие заводы и хранилища. В автомобильной промышленности появятся новые игроки, такие, как канадская компания «Ballard Power Systems», один из лидеров по производству топливных ячеек. Остается перестать бояться нового топлива, как более 150 лет назад отучились видеть в бензине угрозу цивилизации.