Органичную внешность исходного образца, выполненную в фирменном для Jeep милитаристском стиле, в Startech сильно перекраивать не стали. В скромный по своему составу комплект навесных элементов вошли лишь передний и задний бамперы, а также спойлер над задним стеклом. Правда, проработаны все детали очень тщательно. Передний бампер получил защиту нижней кромки и элементы, напоминающие старомодные буксирные проушины, а задний — встроенную защитную «лыжу», предохраняющую от повреждений при съезде с крутых откосов. Дополняют внешние изменения заниженная на 30 мм подвеска и литые диски размерностью 19 или 20 дюймов — по выбору.

Мощность двухлитрового турбодизеля в Startech повысили, установив дополнительный электронный блок, встраиваемый в систему управления двигателем. Благодаря ему отдача мотора увеличивается со 140 л.с. до 180 л.с., а время разгона до 100 км/ч сокращается до 10,6 с. Максимальная скорость — 204 км/ч.

Базовая программа включает минимум переделок интерьера — алюминиевые педали, лого с подсветкой и декоративную защиту динамиков аудиосистемы. Разумеется, при желании салон можно изменить до неузнаваемости. В интерьере изменений практически нет. Из наиболее заметных - алюминиевые педали и колпачки Volkswagen. Они придадут автомобилю эстетичный внешний вид, при этом скрывая недостатки колесных дисков.

Известное ателье Kleemann, занимающееся тюнингом автомобилей Mercedes-Benz, заявило о своих амбициях в области производства эксклюзивных суперкаров, представив концепт Kleemann GTK. И хотя в основе их разработки по-прежнему лежит модель штутгартского концерна, это уже не просто тюнинг. Мастера Kleemann создали оригинальный кузов на базе Mercedes-Benz SLK 55 AMG, а его мотор оснастили компрессором. Результат — 540 л.с. и всего 3,7 с разгона до 100 км/ч. Все остальное под стать — 20-дюймовые диски, восьмипоршневые тормоза с 380-миллиметровыми дисками спереди и четырехпоршневые с 345-миллиметровыми сзади.