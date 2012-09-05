Который год официальный импортер немецких автомобилей премиум-класса «АВТ Бавария» устраивает праздник для специалистов и друзей компании под названием «BMW RoadShow». В этот раз на автодроме СК «Чайка» нам предоставилась уникальная возможность опробовать «в бою» всех представителей модельного ряда с синебелым пропеллером. Специалисты и клиенты компании получили возможность оценить ходовые качества модели 530i и произведенные технологические новшества, сравнить ее с предыдущей «пятеркой».

«Отличная машина! Прекрасно держит дорогу! Ощущение полной безопасности!» — таковы были отзывы участников заездов. Более эмоциональными были оценки тех, кто прокатился на BMW Z4: «Ураган! Просто супер!» Пробные поездки совершались и на моделях BMW 730i, 3l8Ci, 330Xi и 4,6 X5, а также двух представленных MINI — версиях One и Cooper.

Акция началась в Одессе, продолжилась в столице, а вскоре эффектная колонна «BMW Road- Show» отправится в Донецк, Харьков и Днепропетровск.