Конечно же, их нельзя категорично называть коренными азиатами. Несмотря на корейскую сборку, дизайн Daewoo Lacetti разрабатывал мэтр Джуджаро, и в ее агрегатах сплошь и рядом читаются знакомые бренды: «Siemens», «Bosch», ZF.. Подвеска, естественно, проходила испытания на старосветских дорогах. Вооруженный свежим молодежным дизайном, широким выбором базового оснащения и гремя бензиновыми движками мощностью от 92 до 122 л.с., у машин гольф-класса появился новый, «незапланированный», конкурент в лице Lacetti. К тому же главный корейский козырь — это приемлемая цена. Появление новинки ожидается в феврале следующего года.

Дизель выиграл

А вот появление дизельного двигателя в линейке «Honda» иначе как сенсацией нс назовешь. Для седьмого поколения Accord японцы изготовили новое «сердце» — 2,2-литровый CTDi мощностью 140 «лошадей» и крутящим моментом в 340 Нм. Новый дизайн от «Mazda» — это клинообразные формы кузова. Иными словами — просто Kusabi.

Mazda Kusabi

Эта малютка длиной всего 2,65 м готова дать бои родоначальнику класса - smart. Но все-таки четыре места — это большой плюс

Внешние отличия обновленного Lexus LS 430 — лишь тонкий слой косметики. Зато внутри все серьезней: 281-сильный мотор V8 с новой шестиступенчатой АКП позволяет достичь ускорения до «сотни» за 6,3с. Эго первый дизельный двигатель крупнейшего в мире производителя моторов за всю историю легковых автомобилей «Honda»! И даже появившиеся на стенде «прямоходяший» гуманоидный робот Asimo и рсстайлинговая Honda Civie блекнут перед этой премьерой.