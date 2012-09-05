Обрадовало отсутствие выступающих в области задних дверей арок задних колес, столь мешающих пассажирам Jeep Cherokee, Opel Frontera и Nissan Pathfinder. Наконец-то в автомобиль можно забраться без особых усилий, а главное — остаться чистым. И наружная подножка весьма кстати.

На заднем сиденье можно комфортно расположиться даже втроем. Но портит впечатление возможный контакт с боковыми панелями кузова в зоне головы у пассажиров, сидящих слева и справа. Места для ног хватает всем.

Рулевое колесо обшито кожей, обеспечивающей очень высокие фрикционные свойства. Сечение и диаметр руля — оптимальны. Имеется возможность регулировки по высоте. Но, к сожалению (с этим мы уже сталкивались), меняется не положение рулевой колонки в целом, а лишь угол наклона руля. Рычаг коробки передач (а она в этой комплектации ручная) удобен, но не совсем удачно расположен. Для включения 1, III и IV передач приходится сильно вытягивать правую руку.

К педалям газа и тормоза претензий нет. А вот сцепление расположено неудачно (вероятно, сказалось то, что базовая модель ориентирована на применение автоматической коробки передач). Дело в,том, что стояночный тормоз здесь «ножного» типа, н педаль, управляющая им, расположена как раз рядом с педалью Сцепления, но чуть выше. В результате левая нога просто застревает в этом ограниченном пространстве.



