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С юмором за рулем
6 Октября 2021
Теги: авто

• Женщина ведет автомобиль и вдруг слышит, что под колесами что-то громыхнуло. Выйдя из машины и обнаружив круглую железяку, она с трудом поднимает ее и кладет в багажник. Приехав домой, говорит мужу:

-Посмотри, это отвалилось от машины, что теперь делать?

-С машиной-то все в порядке, - отвечает муж, - а вот канализационный люк тебе придется вернуть на место!

• Разговаривают две подруги:

-Ты знаешь, что женщины совершают меньше аварий, чем мужчины?

-Интересно, почему?

-Потому что женщина заботится о машине как о муже, а мужчины относятся к ней как с собственной жене!

• Проезжая через нормандское село, автомобилист обращается к местному жителю:

-Скажите, где бы я мог найти запасные части к машине?

-Это очень просто! Вон за тем крутым поворотом, в овраге, их довольно много...

Зоотехник, сделав искусственное осеменение коровам, садится в машину и собирается уезжать, но не может, так как коровы окружили автомобиль.

-Ну, что вам еще?! - кричит он.

В окошко просовывается грустная коровья морда:

-А поцеловать?

 

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