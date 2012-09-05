• Женщина ведет автомобиль и вдруг слышит, что под колесами что-то громыхнуло. Выйдя из машины и обнаружив круглую железяку, она с трудом поднимает ее и кладет в багажник. Приехав домой, говорит мужу:
-Посмотри, это отвалилось от машины, что теперь делать?
-С машиной-то все в порядке, - отвечает муж, - а вот канализационный люк тебе придется вернуть на место!
• Разговаривают две подруги:
-Ты знаешь, что женщины совершают меньше аварий, чем мужчины?
-Интересно, почему?
-Потому что женщина заботится о машине как о муже, а мужчины относятся к ней как с собственной жене!
• Проезжая через нормандское село, автомобилист обращается к местному жителю:
-Скажите, где бы я мог найти запасные части к машине?
-Это очень просто! Вон за тем крутым поворотом, в овраге, их довольно много...
Зоотехник, сделав искусственное осеменение коровам, садится в машину и собирается уезжать, но не может, так как коровы окружили автомобиль.
-Ну, что вам еще?! - кричит он.
В окошко просовывается грустная коровья морда:
-А поцеловать?