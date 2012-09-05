Ручной тормоз приводится в действие рычагом, который снабжен защелкой, так что тормоз можно закреплять в рабочем положении. Эти рычаги обычно штампуются, причем для легковых автомобилей они имеют овальное сечение, а для грузовых и автобусов—двутавровое.

Рычаг опирается или на кронштейн, отлитый вместе с коробкой передач, или на ее крышку. На модели фордовского автомобиля А, для получения очень прочного и в тоже время легкого по весу рычага, последний изготовляется из стальных штамповок, сваренных вместе для того, чтобы образовалось полое сечение. Длины рычагов весьма различны. У тормозных рычагов на тяжелых грузовиках и автобусах момент сопротивления сечения около опоры может равняться 0,12—0,14 дм3 (2^-2,б см3) а около рукоятки 0,05—0,06 дм3 (0,8—1 см3), тогда как на легковых автомобилях этот момент может составлять 0,06—0,007 дм3 (1—0,1 см3) около опоры и 0,02—0,026 дм3 (0,36—0,4 см3) около ручки.

Имеются два типа рычагов с собачками: действующие нажимом большого пальца и действующие нажимом всей руки. Действие обоих этих рычагов ясно и не требует особого описания. В настоящее время ручным тормозом всегда пользуются путем оттягивания рычага назад, причем собачка должна вследствие этого находиться на задней стороне ручки. Последняя изготовляется длиной в 2—4" (76 —100 мм) круглого сечения, конусообразной формы диаметром от /8" (16 мм) в нижнем до 7/8" (22 лш) в верхнем конце, или же эта ручка делается цилиндрической формы с выступом на передней части для того, чтобы не соскальзывала рука. Ручка делается часто выгнутой вперед так, чтобы она занимала перпендикулярное положение относительно протянутой руки шофера при обычном положении последней.