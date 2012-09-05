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Рычаг педали
5 Апреля 2017
Теги: авто

Рычаг выключения сцепления через рычаг, систему тяг и рычагов соединен с выжимной вилкой выключения сцепления. Пружина, связанная через качающуюся плоскую тягу с рычагом, разгружает рычаг при выключении сцепления. Величину усилия на рычаге регулируют с помощью специального винта

Рычаг включения выгрузного шнека вставлен в трубу, закрепленную болтом в проушине. Труба имеет продольные пазы, в которые входит направляющий штифт, пронизывающий рычаг. Под действием пружины, опирающейся на болт, рычаг штифтом зафиксирован от поворота в пазу кронштейна. Проушина закреплена шпонкой и болтом на валу, который может поворачиваться в подшипниках, установленных в кронштейнах площадки.

К внешнему концу вала приварен рычаг, соединенный через систему тяг и рычагов с вилкой включения приводной кулачковой муфты выгрузного шнека. При включении муфты нажимают на рычаг, сверху выводят штифт из паза кронштейна и, переместив рычаг вперед, фиксируют его на следующем пазу.


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