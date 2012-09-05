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Русскоязычные каналы
5 Января 2017
Теги: Игры

Наш онлайн-ресурс предлагает абонентам спутникового телевидения богатейший выбор русскоязычных каналов, которые распределены по соответствующим пакетам. С нашей помощью любой желающий сможет подобрать наиболее подходящий пакет и подключить его без особых усилий. Однако для этого необходимо сначала хорошо разобраться с каналами, которые предлагает своей потенциальной клиентуре наш портал. А сделать это можно на официальном портале Русское ТВ. Здесь приводится полный перечень телеканалов, которые пользователи смогут после подключения кардшаринга. 

Именно кардшаринг является сегодня наиболее экономичным и удобным средством подключения наиболее подходящих пакетов. Однако, далеко не каждый абонент знает, как подлючить кардшаринг? Все зависит от типа и модификации ресивера, которым владеет конкретный абонент, решивший воспользоваться данной услугой. Для настройки кардшаринга необходимо не только подключение ресивера к интернету, но еще и установку эмулятора и конфигурационных файлов. После установки конфигурационных файлов необходимо отредактировать их по FTP. С использованием нашего веб-ресурса желающие смогут скачать такие файлы а также и программу под названием Total Commander, который отвечает за редактирование. 

Для настройки соединения с ресивером по FTP, необходимо знание IP-адреса самого ресивера. Его можно найти в настройках сетевого адаптера. Кроме этого необходимо настроить каналы, которые вы собираетесь в дальнейшем смотреть. Следует отметить, что у нас вы сможете выбрать только русскоязычные каналы, с перечнем которых желающие познакомятся на официальном портале. Русское ТВ обладает круглосуточной поддержкой, высоким аптаймом серверов, регулярной мониторингом, высоким уровнем сервиса, а также внушительным составом пакета. Именно перечисленные факторы являются приоритетами нашего онлайн-проекта.

Константин

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