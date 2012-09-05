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Рулевой механизм
15 Марта 2018
Теги: авто

При типе рулевого механизма, применяемом на автомобиле с неразрезной передней осью, поворотные кулаки обеих сторон автомобиля вращаются на шкворнях, расстояние между которыми остаётся постоянным. Свободные концы рычагов поворотных кулаков остаются поэтому также на одинаковом расстоянии друг от друга при работе подвески и могут быть соединены поперечной тягой. Когда на автомобиле, имеющем неразрезную переднюю ось, применяется поперечная схема рулевого механизма, рычаги поворотных кулаков также соединяются поперечной тягой. В этом случае для уменьшения влияния работы рессор на управление целесообразно провести соединительную тягу от рулевой сошки к рычагу поворотного кулака противоположной стороны автомобиля. В автомобилях с независимой передней подвеской рулевой механизм выполняется по другим схемам. Купить пневмоподвеску можно в компании Эйр-Райд. Профессиональные специалисты помогут подобрать нужный комплект.

Рулевой механизм для автомобилей с независимой подвеской. В преобладающем количестве систем независимой передней подвески стойки, на которых поворачиваются поворотные кулаки, связаны с остовом автомобиля посредством рычагов, причём нижние рычаги значительно длиннее верхних. Нижний рычаг шарнирно сочленён с рамой и ось шарнира образует небольшой угол с продольной осью автомобиля. В середине поперечины расположен коленчатый рычаг, поворачивающийся на вертикальной оси.

Заднее ответвление коленчатого рычага, расположенное приблизительно в общей плоскости с нижними рычагами подвески, имеет два шариковых наконечника, при помощи которых поперечные тягу соединяют указанный коленчатый рычаг с концами рычагов поворотных кулаков. Так как соединение между коленчатым рычагом и поперечной тягой расположено на оси вращения нижнего рычага подвески, очевидно, что работа рессор не будет оказывать влияния на управление. При этой схеме сошка перемещается в вертикальной продольной плоскости.

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тут были комменты. RIP!






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