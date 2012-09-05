В современном легковом автомобиле рулевое колесо оформляется декоративно. Рулевые колёса обычно имеют ступицы, изготовленные методом литья под давлением, упругие спицы из нержавеющей стали и обод из пластмассы (ацетат целлюлозы) со стальным каркасом. Каркас изготовляют из 10-мм стали круглого сечения; заготовки для каркаса нарезают по длине, сплющивают и пробивают отверстия в местах сопряжения со спицами, изгибают в кольцо и сваривают. Ступицы и кольцо, удерживающее спицы на определённом расстоянии друг от друга, изготовляют методом литья под давлением. Спицы изготовляют из нержавеющей стали, сохраняющей натуральный блеск. Эти спицы обычно состоят из четырёх или пяти проволок или стержней, которые, обладая упругостью, уменьшают передачу вибраций к водителю. На внутренних концах спиц накатывают резьбу, при помощи которой их ввинчивают в соответствующие резьбовые отверстия ступицы. Когда каркас обода собран со ступицей, спицы припаивают к каркасу твёрдым серебряным припоем при помощи электронагрева. Наконец, на гидравлическом прессе изготовляется обод из пластмассы со сваренным каркасом. Хотите быстро и выгодно продать автомобиль? Выставьте автомобиль на онлайн-аукцион carprice.ru и сэкономьте свое время и нервы.

Иногда рулевые колёса имеют всего две или три спицы, неравномерно расположенные по окружности, чтобы водитель мог смотреть без помехи через верхнюю часть рулевого колеса на щиток приборов. Рулевые колёса грузовых автомобилей имеют обычно ступицу и спицы, литые из ковкого чугуна, а обод — из твёрдой резины или соответствующей пластической массы на металлическом каркасе.

Безопасность рулевого управления. При проектировании и изготовлении каждой детали рулевого управления должны быть обеспечены надёжность и безопасность автомобиля. Наиболее ответственные детали, как поворотные кулаки и рычаги, изготовляются из высококачественной легированной стали и тщательно обрабатываются. Все болтовые соединения должны быть надёжно предохранены от самоотвинчивания при помощи стопорных шайб и разводных шплинтов. Поперечная продольная рулевые тяги, изготовленные из труб, должны иметь стенки такой толщины, чтобы при наличии резьбы для наконечников их прочность была достаточной. Некоторые конструкторы предпочитают крепить наконечники этих тяг при помощи сварки или клёпки. Если применяется резьбовое соединение, следует развернуть отверстие трубы на некоторой длине до наружного диаметра резьбы, с тем чтобы этот участок плотно охватывал наконечник тяги при завинчивании стяжного болта. Выходное отверстие развёрнутого участка желательно выполнить слегка на конус, чтобы избежать концентрации напряжений в месте выхода наконечника из трубы. Если нарезанная часть наконечника находится вне трубы, этот участок является слабым местом тяги.