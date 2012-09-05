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Рулевая передача винтом и рычагом
6 Января 2018
Теги: авто

Со времени появления пневматиков конструкторы автомобилей старались уменьшить затрату усилий, требуемых для управления рулевым механизмом. Между тем при обыкновенной передаче винтом и гайкой имеются довольно большие поверхности соприкосновения, что при густой смазке во время холодной погоды требует значительных усилий для преодоления трения. Эти усилия могут быть значительно уменьшены путем сокращения соприкасающихся поверхностей.

В рулевой передаче с винтом и рычагом системы ïtoss соприкосновение теоретически происходит по одной линии. Рычаг, изготовленный заодно с валом сошки, имеет на своем конце шип, входящий в винт, насаженный на вал руля и имеющий геликоидальную канавку с переменным шагом. Цель изготовления винта с переменным шагом состоит в том, чтобы получить переменные передаточные отношения, которые были бы меньшими для крайних положений и большими для центрального положения. При этом будет гораздо легче вращать штурвал, когда шип будет находиться в центральном или близком к нему положении, и не придется производить больших угловых перемещений штурвала при переводе колес из одного крайнего положения в другое. Этим конечно вызывается то, что поворот труднее производить тогда, когда колеса находятся в крайнем или близком к нему положении, что часто случается при маневрировании автомобиля на стоянке. Вследствие малого размера площади соприкосновения при данном устройстве получается сильное амортизирующее действие в. те моменты, когда одно из передних колес испытывает толчок, поскольку при этом выдавливается смазка. Хотите заменить аккумулятор? Загляните в интернет-магазин https://plus71.ru/catalog/automotive. Здесь представлена высококачественная продукция по доступным ценам.

Рулевое управление, сходное с одним из только что описанных, сконструировано заводом Daimler. При этой конструкции входящий в направляющую канавку шип и вал, установлены на роликовых и шариковых подшипниках. Вследствие этого движение по поверхности соприкосновения носит характер качения.

Компания заводов Gemmer изготовляет рулевые управления различных типов. При этом обыкновенно применяется червячная передача глобоидного типа, причем сектор имеет лишь два зуба, или же его заменяют рычагом с роликом, входящим в резьбу червяка и установленным на подшипниках качения. В конструкции втулка, через которую рулевой вал проходит в картер, поставлена не на резьбе и имеет возможность скользящего перемещения в картере. Необходимое положение втулки фиксируется при помощи ряда болтов с контргайками.

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тут были комменты. RIP!






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