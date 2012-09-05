С помощью Paymenticon вы можете использовать его линию. Все, что вам нужно сделать, это открыть учетную запись и зарегистрировать свой кошелек. Пользователь вводит его передать банк или с помощью одной из платежных шлюзов - электронная открытка,Przelewy24 или доверять. Вы также можете перевести деньги с кошелька на другой электронный кошелек и на любой банковский счет.Кроме того, Payemnticon может хранить деньги в четырех валютах - евро, фунтах, злотых и лигах.

Нет формальностей

Само создание учетной записи в рулетка онлайн занимает менее двух минут. Затем у пользователя есть анонимный кошелек. Регистрируя его, он получает больше доступа к службе - в том числе отмена лимита транзакции или возможность перевода в другие портфели и банковские счета.Регистрация портфолио и проверка данных не занимают более 15 минут. Вам не нужно отправлять какие-либо заявки или ждать контракта. Все, что вам нужно - это приличное фото или сканирование вашего удостоверения личности. Все происходит удобно и быстро.

Мы заходим в ваш аккаунт по электронной почте и паролю. Пользователь может также получить карту с QR-кодом, чтобы облегчить использование кошелька. Другим решением, которое позволяет вам использовать выбранную услугу быстрее, является вход в систему с теми же данными - в кошельке, как на панели партнеров. Это возможно благодаря специально разработанному окну входа на сайт продавца. При входе в кошелек Paymenticon клиент может немедленно оплатить продукт или услугу или войти в систему без депозита, например, если он хочет продолжить покупку или перевести деньги с кошелька в другое время.

Расходы под контролем

Преимущество электронного кошелька Paymenticon - больший контроль над расходами - нам не нужно. Скажем, мы превысим баланс или потратим деньги, которые хотим сохранить. Нам также не угрожает удивительный минус на счете, потому что мы не можем делать дебет, как это происходит в случае банковских счетов. Все, что вам нужно сделать, это загрузить кошелек с суммы, которую вы хотите потратить.Современные финансовые решения, несомненно, являются кивком для пользователя - забота о его удобстве, экономии времени и простоте доступа. Кошелек Paymenticon, создатели которого сосредоточены на непрерывном развитии продукта, является подходящей альтернативой банковским счетам или другим таким инновационным методам распоряжения деньгами.