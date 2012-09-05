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Rudder.pro - всегда впереди на шаг
5 Января 2018

РуддерНа сегодняшний день на рынке услуг очень распространен автосервис. Но сервис Rudder.pro идет на шаг впереди всех своих конкурентов, так как предоставляет услуги высокого качества и к тому же онлайн .

Основные услуги сервиса rudder.pro:

  1. Страхование,

  2. Поиск автосервиса для ремонта,

  3. Поиск автозапчастей,

  4. Автокредитование.

Сотрудники данного уникального портала помогут с оформлением любых автостраховых полисов. Они предлагают всем своим абонентам страховку на транспортное средство. Приобрести страховку в сервисе Rudder.pro, значит защитить себя в момент возникновения страхового случая, так как он работает только с проверенными страховыми компаниями. Каждая из них имеет свои условия и программы для отечественных и импортных машин. Работники сервиса ознакомят клиента с каждым пунктом договора и помогут выбрать наилучший вариант страхования. Этот процесс не занимает много времени (в основном не более 24 часов).

Результатом заявки на поиск автосервиса для ремонта является список СТО, которые помогут решить проблемы поломки. Для этого необходимо ввести свои координаты, описать проблему и прикрепить фото требуемого ремонта места машины в лист заявки, немного подождать и онлайн сервис ознакомит заказчика с режимом работы данных СТО и с их статусами (официальными, неофициальными). Эти сервисы имеют списки обслуживаемых марок автомобилей. Оператор перезвонит, уточнит подробнее проблемы, предложит профильные станции. Также в режиме онлайн клиент получает бесплатную оценку стоимости ремонта машины. Работа сервиса Rudder – это контакт оператора с клиентом. Ведь бывают случаи сложного ремонта, где без живого разговора нельзя обойтись.

Rudder.pro предлагает онлайн услугу удобного и ленивого поиска запчастей, например, с разбивкой на категории ремонта. Для этого нужно в заявке написать данные автомобиля, запчасти, которые требуется приобрести и оставить свой контактный адрес. В данной заявке допускается до 5 запчастей, если их больше, заполняется второй бланк. Работники сервиса после поступления заявки делают запросы во многие автомагазины. После обработки информации, клиент получает адреса автомагазинов и цены требуемых запчастей. Эти действия занимают от 1 до 24 часов. Когда клиент отправляет запрос на какую-то автозапчасть, это не обязует его сразу же её покупать, он просто получает данные автомагазинов и сводки цен.

Онлайн сервис экономит как время, так и деньги. Если машина побывала в серьезной аварии, то он может подсказать, где расположены авторазборки и есть ли там комплектующие, которые нужны для машины. Если клиента устроил какой-то вариант и заказ сделан, то оплата производится и за товар, и за его доставку.

Сервис rudder.pro также помогает своим клиентам в оформлении автокредитов. Этот автосервис сотрудничает с банками, которые предоставляют автокредиты в автосалоны онлайн. Заполненная анкета с данными паспорта отсылается в несколько банков (это повысит шанс получить кредит на покупку). После этого ответ надо подождать около 24 часов, хотя работники стараются делать так, чтобы он пришел заказчику в течение часа. Специалисты помогут выбрать выгодные выдачи автокредитов исходя именно от кредитоспособности клиента. После положительного ответа банка абонент осведомляется о подтверждении своего запроса, ещё прилагается список тех автосалонов, с которыми сотрудничает банк. К нему добавляется цветной каталог имеющихся в продаже автомобилей на выделенную сумму. После осмотра и выбора авто следует посетить автосалон и подписать договор. Домой можно будет уехать уже на личном автомобиле.

Сервис rudder.pro очень удобен и современен. Большое количество положительных отзывов, говорит о его популярности.


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тут были комменты. RIP!






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