Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Rubyroid Labs




Rubyroid Labs
14 Апреля 2020
Теги: Rubyroid Labs

Компания полного цикла разработки Rubyroid Labs предлагает заинтересованной клиентуре улучшение своих веб-ресурсов с помощью удаленных разработчиков. Головной офис компании находится в столице Беларуси, Минске. Начиная с 2013 г. компания ведет сотрудничество с клиентами в разных частях земного шара, предлагая им дистанционное обслуживание. Среди заказчиков (Ruby on Rails Company) можно найти не только стартапы, но и компании с большой историей. Специалисты компании используют лучшие Agile-практики, чтобы помочь заказчикам добиться разнообразных целей и справиться с наиболее насущными проблемами с помощью инфраструктуры RoR.

Ruby on Rails Company предлагает заинтересованным предпринимателям обновление старого кода и исправление ошибок. С учетом особенностей бизнеса заказчика, специалисты компании создадут новые программные продукты, охватывающие все аспекты. Кроме этого они разработают инновационные подходы к продукту, обеспечивая их представление. В компании работает консалтинговая служба, помогающая клиентуре в оптимизации и масштабировании имеющегося продукта. Они обеспечат заказчику быстрый переход от идеи до оценки жизнеспособности концепции.

Услуга веб-API подразумевает внедрение и оптимизацию API для программного обеспечения заказчика, в соответствии с потребностями его бизнеса. А аудит кода подразумевает получение клиентом исчерпывающего анализа имеющейся у него кодовой базы вместе с рекомендациями. Кроме предприятий компания выполнила заказы более 30 стартапов. В процессе были использованы решения с поддержкой Seedcamp, Y Combinator и других ускорителей. За пройденные годы профессионалам компании удалось узнать о многих насущных проблемах, страхах и потребностях стартапов. Поэтому, обращаясь к ним, представители стартапов могут рассчитывать на быстрое создание своего MVP.

В процессе проверки своей идеи в отношении тенденций рынка предприниматели внимательно изучают целевую аудиторию. Такая проверка выявляет ряд несоответствий, которые необходимо учесть. Команда Rubyroid Labs поможет настроить характеристики продукта таким образом, чтобы они соответствовали реалиям рынка. После того, как бизнесмен найдет свою нишу, увеличивается количество клиентов. В таких случаях масштабирование становится критически необходимым. Сотрудники Rubyroid Labs обеспечат платформу заказчика необходимыми инструментами, чтобы она могла справляться с высокими нагрузками. Кроме этого они позаботятся об установке надежной системы управления данными. Кроме разработки полностью настраиваемых аппликаций, у специалистов компании имеется опыт создания платформ на основе инфраструктуры RoR.

.

Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке