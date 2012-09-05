Компания полного цикла разработки Rubyroid Labs предлагает заинтересованной клиентуре улучшение своих веб-ресурсов с помощью удаленных разработчиков. Головной офис компании находится в столице Беларуси, Минске. Начиная с 2013 г. компания ведет сотрудничество с клиентами в разных частях земного шара, предлагая им дистанционное обслуживание. Среди заказчиков (Ruby on Rails Company) можно найти не только стартапы, но и компании с большой историей. Специалисты компании используют лучшие Agile-практики, чтобы помочь заказчикам добиться разнообразных целей и справиться с наиболее насущными проблемами с помощью инфраструктуры RoR.



Ruby on Rails Company предлагает заинтересованным предпринимателям обновление старого кода и исправление ошибок. С учетом особенностей бизнеса заказчика, специалисты компании создадут новые программные продукты, охватывающие все аспекты. Кроме этого они разработают инновационные подходы к продукту, обеспечивая их представление. В компании работает консалтинговая служба, помогающая клиентуре в оптимизации и масштабировании имеющегося продукта. Они обеспечат заказчику быстрый переход от идеи до оценки жизнеспособности концепции.



Услуга веб-API подразумевает внедрение и оптимизацию API для программного обеспечения заказчика, в соответствии с потребностями его бизнеса. А аудит кода подразумевает получение клиентом исчерпывающего анализа имеющейся у него кодовой базы вместе с рекомендациями. Кроме предприятий компания выполнила заказы более 30 стартапов. В процессе были использованы решения с поддержкой Seedcamp, Y Combinator и других ускорителей. За пройденные годы профессионалам компании удалось узнать о многих насущных проблемах, страхах и потребностях стартапов. Поэтому, обращаясь к ним, представители стартапов могут рассчитывать на быстрое создание своего MVP.



В процессе проверки своей идеи в отношении тенденций рынка предприниматели внимательно изучают целевую аудиторию. Такая проверка выявляет ряд несоответствий, которые необходимо учесть. Команда Rubyroid Labs поможет настроить характеристики продукта таким образом, чтобы они соответствовали реалиям рынка. После того, как бизнесмен найдет свою нишу, увеличивается количество клиентов. В таких случаях масштабирование становится критически необходимым. Сотрудники Rubyroid Labs обеспечат платформу заказчика необходимыми инструментами, чтобы она могла справляться с высокими нагрузками. Кроме этого они позаботятся об установке надежной системы управления данными. Кроме разработки полностью настраиваемых аппликаций, у специалистов компании имеется опыт создания платформ на основе инфраструктуры RoR.

