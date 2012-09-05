Попыткой N' 9 в 2000 году стал бразилец Рубенс Баррнкелло. С ним Михаэль проводит уже четвертый сезон и именно ему, вероятно, суждено стать последним нонарником. Дуэту Шумахер — Баррнкелло выпала львиная доля успехов Ferrari. Многочисленные рекорды, уставов Денные ИМИ в прошедшем сезоне, навсегда впишут Баррнкелло и Шумахера в историю Ф-1 как одних из самых успешных по команде. Однако, как только Рубенс шагается проявить какие либо опции, ему жестко напоминают, кто в команде первый номер.

Формулы-1 толпы VIР- гостей г фотокамерами пока что равнодушно пробегают мимо этого стройного седого человека в униформе British American Racing — на посту технического директора BAR Джефф Уиллис еще не успел з ас петит ься победами. Уиллиса такое равнодушие ничуть не огорчает: как большинство его коллег по инженерному цеху, он привык держаться в тени. Все, кому надо, и так прекрасно осведомлены о его профессиональной репутации.

Например, шеф BAR Дэвид Ричардс. Когда и конце 2001 года глава Prodrive принял руководство бедствующей (несмотря на огромный бюджет) англо-американской командой, он первым делом прикинул, кто бы мог подтянуть ее технический департамент до стандартов топ-конюшен. Ричардс счел, что при прежних технических директорах команды — Малькольме Оусглере и Эйдриане Рейнарде, организация и качество работы были не на должной высоте: инженерный штат раздут, а высококлассные специалисты отсутствуют сразу по нескольким направлениям...