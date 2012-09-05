Автомобильный концерн Renault уже более 120 лет является одним из ведущих производителей. За все годы существования компании удалось завоевать признание миллионов автолюбителей. Причинами популярности этой французской марки являются широчайший модельный ряд, благодаря которому любой сможет подобрать подходящее автотранспортное средство, технологичность, современность, культовая надежность механизмов, узлов, агрегатов, систем, элегантный дизайн каждой модели, сравнительная дешевизна и простота обслуживания. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться в офис первого официального дилера во всей России RTDService. Компания работает на отечественном рынке с 1994 г. Здесь постоянно заботятся о повышении качества предоставляемых услуг, чтобы привести их в полное соответствие со стандартами Рено.



Среди ключевых преимуществ дилерского центра следует выделить честные тарифы на предоставляемые услуги, высокий профессионализм и огромный опыт сотрудников, наличие большого выбора моделей авто в салоне, бесплатный тест-драйв и широчайший выбор дополнительных услуг, в том числе услуги кузовного ремонта и другие сервисные работы. У официального дилера Рено любой желающий сможет приобрести новый автомобиль с гарантией. Центр предлагает авто в кредит. Для оформления таких сделок требуется минимум времени. Дополнительно можно воспользоваться выгодной акцией, который дилер проводит регулярно, благодаря которой покупка станет еще выгоднее. Желающим также предлагает участие в программе Трейд-Ин. Вам не придется ждать продажи вашего старого авто. Предлагая его дилерскому центру, вы сможете получить рыночную стоимость модели и приобрести новенький Рено.



Автосалоны RTDService предлагают также дополнительные услуги сервиса Renault, в том числе продажи оригинальных аксессуаров и запчастей данной марки. Ремонт и техобслуживание в сервис-центрах дилерского центра проводятся опытными мастерами, отлично разбирающимися в специфике автомобилей Рено. Кроме этого здесь можно выгодно продать старые авто с пробегом и воспользоваться выгодным автострахованием.



Официальный дилер Renault в Москве - RTDService работает на отечественном автомобильном рынке уже более 25 лет. Автосалоны компании находятся не только в столице, но и Тамбове и Чехове. Все модели Рено отличаются адаптацией к дорожным и климатическим условиям России. Приобрести их можно по доступной стоимости. Отсюда и повышенный спрос на автотранспортные средства данной марки. В автосалонах RTDService можно приобрести такие известнейшие модели, как внедорожники Koleos и Duster, седан Logan, кроссовер Kaptur, коммерческий автотранспорт Master или же Dokker.

