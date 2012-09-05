При увеличении неровности покрытия дороги растут вертикальные колебания кузова, колебания колес (мостов) относительно кузова движущегося транспортного средства. При вертикальных колебаниях колес вертикальная реакция между колесами и дорогой периодически изменяется, т. е. в один период она превышает, а в другой становится меньше статической. При возникновении резонанса реакция в момент подскока колеса снижается до нуля.

Если на автомобиль действует поперечная сила Р у , то при уменьшении вертикальной реакции поперечная может стать меньше Р у . В этом случае начнется снос или занос автомобиля. По этой же причине ширина динамического габарита В А на неровных участках дороги увеличивается. Этому также способствуют поперечные перемещения автомобиля при стремлении водителя объехать неровности и выбоины. Если вас не смущают неровные дороги, приобретите автомобиль высокого класса в мерседес бенц центр. Здесь вы найдете широкий ряд моделей, а квалифицированные специалисты выполнят любые работы по обслуживанию, диагностике и устранению неисправностей вашего автомобиля.

Вертикальные колебания автомобиля на неровном покрытии заставляют водителя снижать скорость. Поэтому величина неровностей влияет на аварийность неоднозначно. До некоторого уровня неровностей покрытия, несмотря на снижение скорости автомобилей, с ростом неровностей растет и аварийность. Это означает, что, несмотря на снижение скорости, происходит увеличение ширины динамического габарита В д и уменьшение резерва поперечной реакции resR y . При дальнейшем увеличении неровностей покрытия скорость снижается настолько, что динамический габарит начинает уменьшаться, а резерв силы сцепления расти. Это приводит к снижению аварийности. В качестве показателя ровности покрытия используется сумма перемещений (см) заднего моста автомобиля-лаборатории на 1 км пути.