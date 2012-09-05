Другое дело — через Новоград- Волынский, Ровно, Броды. По одометру весь путь — 545 км. Начало пути — традиционно, любой путь на запад у нас начинается с «житомирки». Нормальная дорога, по обще украинским понятиям — даже хорошая. Местами здесь, правда, ведется ремонт и снят верхний слой асфальта, но это отнюдь не мешает хорошо «притопить».

Заправляться в столице перед дорогой, кстати, нет никакого резона — сразу за Киевом цены на топливо заметно снижаются. К примеру, по всей Житомирской области 95-й бензин в пределах 1,77 — 1,82 грн. Да и с привычными брэндами нет проблем: одних только заправок ТНК от Киева до Львова как минимум штук 15.

Еще один плюс этого маршрута — не придется штурмовать ни один город. Ровно через 130 км от Киева, перед Житомиром, поворот с трассы направо — на Львов и Коростень. Дорога тут правда, похуже будет, но отчаиваться не стоит. Безобразие это длится километров 20 — 25, дальше выезд по указателю па трассу на Новоград-Волынский. Покрытие похуже, чем на «жито- мирке», но движение двух- полосное в обоих направлениях — можно ехать в удовольствие. Так же незаметно, где-то в стороне остается и Новоград-Волынский, причем тут окружная даже лучше, чем в Житомире. Единственный нюанс — указателей на Львов нет. так что ориентиром служат таблички с адресацией на Чоп.